Incidentes en Miami al término de concentración pacífica por muerte de Floyd

Por: EFE 11:20 PM / 30/05/2020

Varias decenas de manifestantes protagonizaron este sábado 30 de mayo disturbios en diferentes puntos de la ciudad de Miami y fueron dispersados por las fuerzas del orden, tras una concentración pacífica para protestar por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Mineapolis, en Minesota, el pasado lunes.



Los disturbios se concentraron en la zona del Downtown y de Overtown, dos de los barrios situados en el centro de la ciudad.





Los manifestantes, que coreaban consignas incendiaron varios coches de policía y destrozaron mobiliario urbano frente a policías antidisturbios.



Alrededor de las 22:00 de la noche (02:00 horas GMT del domingo) los equipos antidisturbios dispersaron a la multitud mediante el uso de gases lacrimógenos y pelotas de goma, según pudo constatar Efe.



No se informó hasta ahora de detenciones.



El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, declaró el toque de queda desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, y lo mismo hizo el alcalde de la ciudad, Francis Suárez.



Al igual que otras ciudades como Nueva York, Washington, Atlanta y Mineapolis, Miami fue escenario este sábado de diversas concentraciones para protestar por el excesivo uso de fuerza de un oficial de policía que acabó con la vida de Floyd.



Lo que comenzó alrededor de las 16:00 hora local (20:00 GTM) como una concentración pacífica horas más tarde derivó en enfrentamientos entre un puñado de manifestantes y la policía.



Algunos de los residentes de la zona aplaudieron a los cuerpos de seguridad desde su balcones una vez que la multitud fue dispersada.



Una escena que se contrastó con los fuegos artificiales que iluminaron la noche de Miami horas antes en honor a los trabajadores sanitarios que siguen haciendo frente a la pandemia del coronavirus.





Las concentraciones pacíficas de esta tarde fueron convocadas por Save the Kids y Dreams Defenders, entre otras organizaciones civiles.



Después de una de ellas, en el parque Antorcha de la Amistad, en el en Bayfront Park del Downtown (centro) de Miami, los manifestantes con mascarillas y no siempre guardando la distancia establecida de 1,80 metros por la pandemia de COVID-19 caminaron luego hasta una estación de Policía cercana.



"No nos maten" y "Dejen de hacer estas persecuciones" eran los reclamos a coro que hicieron frente a algunos policías que miraban la manifestación.



También la marcha entonó la frase que se ha convertido en lema nacional: No puedo respirar.



Esas fueron las palabras que Floyd dijo mientras le rogaba al policía que lo detuvo, Derek Chauvin, que retirara la rodilla que le puso sobre el cuello para aprisionarlo.



Esa maniobra más tarde supuestamente provocó la muerte del afroamericano, de la que ha sido culpado Chauvin, quien fue detenido.



En todo Estados Unidos, al menos dos personas han muerto en los incidentes y decenas han resultado heridas, entre ellas muchos agentes de Policía, objetivo de la ira de los manifestantes.



Por otro lado, en Coral Gables, una de las ciudades con más alto poder adquisitivo del condado Miami-Dade, hubo otra protesta esta tarde con decenas de manifestantes, no exenta de polémica.



La organización Protests Miami decidió en este caso convocar a la Policía de esa ciudad aledaña a la de Miami, lo que provocó reacciones adversas en redes sociales.



El incidente en el que murió Floyd sucedió la noche del lunes, cuando cuatro policías concurrieron a un sitio de Mineapolis donde se había denunciado que una persona había intentado pagar con un billete falso.



Los policías encontraron a Floyd sentado en su vehículo y cuando se le ordenó que saliera, según la versión oficial, se resistió al arresto, por lo que uno de los agentes lo sometió arrojándolo al suelo y, subido sobre él, presionando con su rodilla contra su cuello mientras sus tres compañeros observaban la escena, que fue divulgada por videos de transeúntes.



El agente Chauvin fue detenido con acusaciones de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente.