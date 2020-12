Incendio en una granja avícola de Florida mata a unas 240.000 gallinas

La granja, propiedad de la compañía Cal-Maine Foods, la mayor productora de huevos de EE UU, está en el campo, cerca de la ciudad de Dade, en una zona donde no existen hidrantes para los bomberos.

Por: EFE 01:35 PM / 17/12/2020

Un incendio desatado la madrugada de este jueves 17-D por causas todavía no determinadas en una granja avícola situada en el centro oeste de Florida mató al menos a 240.000 gallinas, según los bomberos de la zona y medios locales.







No hubo heridos entre los bomberos ni el personal de la granja a pesar de las dificultades que tuvieron que enfrentar para luchar contra el incendio, que estallo sobre la 01.00 hora local (06.00 GMT).







El hecho de tener que trabajar sin luz natural y la explosión de varios tanques de propano de la granja dificultaron también la contención del fuego, de acuerdo con medios de la zona.







"Estamos en el Pasco rural. No hay hidrantes, así que tuvimos que traer tanques de agua", afirmó el jefe de la División Antincendios de ese condado, Shawn Whited.







Los bomberos de Pasco tuvieron que pedir ayuda a los de condados cercanos como Polk, Hernando y Sumter, dijo Whited.







Segun el canal Spectrum Bay News 9, Whited cifró entre 240.000 y 250.000 las aves muertas a causa del incendio.