Hombre de 25 años, posible primer caso de reinfección de covid-19 en EE UU

Por: EFE 03:22 PM / 28/08/2020

Un hombre de 25 años residente en Reno (Nevada) puede ser el primer caso de reinfección de la covid-19 detectado en Estados Unidos, según un estudio difundido este viernes 28-A por medios locales.







Según la cadena CBS News, se trata de un hombre que dio positivo por primera vez al coronavirus a mediados de abril pasado y, tras recuperarse, volvió a enfermarse a finales de mayo.







“La segunda vez, su enfermedad fue más grave, según el informe del caso”, agregó la información.







Akiko Iwasaki, profesora de la escuela de medicina de la Universidad de Yale y experta en el tema, detalló en su cuenta de Twitter que hubo un intervalo de 48 días entre ambos casos.







“Esta vez (...) el sistema inmunológico no protegió a la persona de la reinfección o enfermedad”, detalló.







La experta explicó que en la primera infección, en abril, “el paciente se recuperó después de aproximadamente un mes de aislamiento”, pero que en mayo, cuando volvió a enfermarse, necesitó “hospitalización y apoyo de oxígeno”.







“El genoma viral del primer y segundo aislamiento difirió significativamente, indicando que se produjo una reinfección”, añadió.







En el estudio, que está pendiente de revisión para su publicación en la revista médica The Lancet, los autores, un grupo de expertos de distintas áreas y entidades, concluyeron que “es posible que los seres humanos se infecten varias veces por el SARS-CoV-2”, pero indicaron que desconocen “la posibilidad de generalizar este hallazgo”.







Hasta el momento han sido descritos tres casos de reinfección por coronavirus en Hong Kong, Holanda y Bélgica.







El caso de Hong Kong es el de un hombre de 33 años asintomático, el de Bélgica el de una mujer con síntomas leves que no ha requerido hospitalización, mientras que el de Holanda es un anciano con el sistema inmune deteriorado y del que no se ha informado acerca de sus síntomas.







La posible reinfección en Estados Unidos se conoce cuando el país contabiliza 5.889.652 casos confirmados de covid-19 y 181.186 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.