“Hemos recuperado la democracia sin violencia”: Evo en Bolivia

El expresidente Evo Morales dio su primer discurso primer discurso en la ciudad de Villazón.

Por: Agencias 01:50 PM / 09/11/2020

El expresidente de Bolivia y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, expresó en su primer discurso en la ciudad de Villazón, Bolivia, tras regresar a su país del exilio este lunes 9 de noviembre, que “hemos recuperado la democracia sin violencia. Hemos recuperado la patria”.

Durante el multitudinario acto de recibimiento realizado en la plaza Bolívar de la ciudad fronteriza con Argentina, en el departamento de Potosí, Morales calificó el momento como histórico.

“En el mundo se dan golpes a gobiernos revolucionarios, antiimperialistas, que no recuperan rápido la democracia y el Gobierno para el pueblo”, agregó y según reseñó Telesur.

El líder del MAS comentó las razones para el golpe de Estado de noviembre de 2019.

“El golpe no es solo producto a la lucha de clases, no solo es porque no aceptan que los indígenas pueden gobernar, fue un golpe a nuestro modelo económico, porque nuestro modelo económico viene del pueblo”, señaló Morales.

Morales manifestó que el golpe de estado se dio contra la acción de su Gobierno por recuperar los recursos naturales. “No lo aceptan el imperialismo ni el FMI”, señaló el exmandatario.

“El imperio, el Fondo, no aceptan eso. La lucha de toda la humanidad en las nuevas generaciones es de quién son los recursos naturales (...). Cuando los imperios quieren sacar nuestros recursos naturales nos dividen, nos dominan. En Bolivia, los movimientos sociales unidos decidimos que sean bolivianos bajo la Administración del Estado", agregó.

Más adelante, el dirigente del MAS analizó la importancia de la lucha electoral y política. “Solo con el poder sindical, comunal, social, no podíamos nacionalizar. Era importante impulsar el poder político, ir a elecciones nacionales y pasar de la lucha orgánica a lucha política”, precisó en su discurso.

El expresidente boliviano agradeció el masivo recibimiento del pueblo de Villazón y envió un saludo a los pesidentes de Argentina, Alberto Fernández; de México, Andrés Manuel López Obrador; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel y “a todos los que estuvieron permanentemente preocupados y ocupados” por su situación.