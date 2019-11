Google y las energías renovables en Latinoamérica

Nota de Prensa

Google apuesta directamente por las energías renovables en América Latina, hace poco anuncio que invertirá millones de dólares en energías renovables para así lograr su cometido en materia de huella de carbono, en este caso les podemos decir que su más reciente apuesta resulta ser una asociación estratégica de 10 años, con AES Corporation, la cual puede ser la ideal para utilizar los servicios de análisis de datos como de inteligencia artificial, de tal forma que esto le permita realmente y de forma positiva modernizar la red eléctrica, para así simplemente apoyar nuevos proyectos renovables tanto en EEUU como en Latinoamérica.

Es Importante señalar que el brazo operativo de este increíble proyecto será Uplight, la cual es una famosa compañía subsidiaria de AES, la misma que se dedica a enfocarse en buscar soluciones correctas para usuarios finales, así que la tecnología de la nube de Google se centrará directamente en estos momentos a buscar mejorar exponencialmente, la propia satisfacción de los compradores de dichos productos y así ayudar de cierta forma a crear la red eléctrica más potente del futuro no muy lejano.

Además, no podemos dejar de lado que AES posee actualmente un portafolio de más de 4 GW de energía renovable, pero eso no es todo también cuenta con casi 1.6 GW de energía no renovable, e incluso a pesar de sus proyectos ya existentes en Chile, la alianza aún no ha especificado que otros mercados pueden recibir inversión en un futuro cercano, en este caso se estima que sea el país de México, el cual estaría directamente entre los contendientes, por un mensaje que ellos dieron hace poco.

No cabe duda alguna que uno de los más grandes retos para que un proyecto de este índole opere en México resulta ser el de las limitaciones de la red eléctrica en dicho país, ya que requiere realmente de inversiones de gran importancia para así poder mejorar su propia eficiencia, pero sin embargo a pesar de las limitaciones la Asolmex anuncio que la adaptación de generación solar distribuida en este país latinoamericano ha logrado tener un crecimiento amplio que podría fácilmente llegar a los 6 GW de capacidad instalada, aunque claramente hay un gran obstáculo y es la falta de una política pública que decida apoyar de forma directa a las fuentes renovables.

Además, si bien es cierto que Google ya prácticamente cubre el 100% de sus necesidades energéticas por medio de las fuentes renovables, está a seguido impulsando la adquisición de nuevas fuentes de generación como un gran movimiento preventivo, para poder entonces hacerle de frente a las crecientes necesidades de sus instalaciones en todo el mundo.

En este caso también es importante mencionar que, junto con el anuncio de la nueva alianza, esta popular compañía americana también decidió revelar que elegirá aproximadamente unas 9 o 10 empresas con impacto social, que sean provenientes de Europa, África como del Medio Oriente, para que estas puedan participar en un programa de aceleración y obtener así un posterior acceso a fondos.