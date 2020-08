Gobierno español sancionará a los antimascarilla por incumplir las normas

Unas 2.500 personas se concentraron este domingo en la plaza de Colón, de Madrid, en desacuerdo con el uso de este elemento de protección, que consideran una "auténtica tortura".

Por: EFE 02:27 PM / 17/08/2020

El Gobierno español anunció este lunes 17-A que sancionará "con la máxima dureza" que permita la ley a las personas que participaron en una manifestación celebrada el domingo el Madrid para protestar contra el uso obligatoria de las mascarillas, entre otras medidas implantadas por el Ejecutivo socialista para protegerse de la covid-19, por incumplimiento de las normas.







Unas 2.500 personas, según la Policía, se concentraron este domingo en la plaza de Colón de la capital española en desacuerdo con el uso de este elemento de protección, que consideran una "auténtica tortura", y con la gestión de la pandemia realizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusan de "atentar contra los derechos humanos".







Los participantes habían sido convocado en los días previos por las redes sociales y contaban con el respaldo, entre otros, del cantante español Miguel Bosé, cuya madre, Lucía Bosé, falleció el pasado marzo por coronavirus y quien se ha convertido en un destacado activista en contra de las medidas anti-covid adoptadas por el Gobierno español.







"No le va a salir gratis a las personas que han puesto en peligro la salud de los madrileños", aseguró este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en una entrevista radiofónica en la que informó de que la Policía investigará de forma "concienzuda" lo ocurrido en la protesta, de la que ya se han identificado unos 30 participantes, entre ellos varios de los organizadores.







Según Franco, en el escrito presentado a las autoridades para comunicar la convocatoria de la concentración "en ningún momento" se señalaba que iban en contra de las mascarillas, de hecho, garantizaba la distancia social y que habría personas recordando con pancartas a los asistentes que la mantuvieran, por lo que se accedió a su celebración.







Sin embargo, hubo "bastantes descerebrados" que no cumplieron con las medidas de seguridad, como distanciamiento físico y el uso de mascarilla, durante su transcurso, por lo que serán sancionados, señaló el delegado del Gobierno en Madrid, quien defendió el hecho de que la Policía no hubiera disuelto la manifestación ya que hubiera sido "peor".