Gobierno de Nicaragua envía a casa a 1.700 reos con motivo de Semana Santa

Mil 501 varones y 199 mujeres fueron “excarcelados con el beneficio legal de convivencia familiar”, confirmó la primera dama.

Por: EFE 05:28 PM / 08/04/2020

El Gobierno de Nicaragua envió a casa este miércoles 8-A a 1.700 reos, con motivo de la Semana Santa, informó la vicepresidenta Rosario Murillo.



La decisión de excarcelar a los presos tuvo como objetivo “promover la unión familiar, sobre todo la reinserción de personas que han cometido errores, a la sociedad, sobre todo en estos días de pasión que nos llevan a la resurrección”, indicó Murillo, quien es esposa del presidente Daniel Ortega.



Un total de 1.501 varones y 199 mujeres fueron “excarcelados con el beneficio legal de convivencia familiar”, confirmó la primera dama.



Los convictos fueron seleccionados de entre las cárceles de los 15 municipios y dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua.



Murillo no especificó si entre los reos beneficiados con la medida estaban algunos de los más de 70 ciudadanos opositores, que son considerados como “presos políticos” por la disidencia.



La liberación de los “presos políticos” es uno de los compromisos adquiridos por Ortega en diversas negociaciones con la oposición desde mayo de 2018, pero hasta ahora el presidente ha sido acusado de no cumplir con dichos acuerdos.



Desde febrero de 2019 el Gobierno de Ortega ha excarcelado, bajo distintas figuras legales, a más de 600 “presos políticos”, pero las capturas no se han detenido, según organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales.



El 26 de marzo pasado los ex jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica urgieron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ordenar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua la liberación de los "presos políticos" ante el riesgo del Covid-19.



Los expresidentes, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), advirtieron que la vida de los presos políticos está en peligro debido a la pandemia, pero hasta ahora no han sido escuchados por Ortega.



Miles de “reos comunes” son liberados o excarcelados cada año en Nicaragua, en fechas especiales.