Gobierno de EE UU demanda a Bolton para bloquear publicación de su libro

Por: Reuters 10:21 PM / 16/06/2020

El Gobierno de Estados Unidos demandó este martes 16 de junio al exasesor de seguridad nacional John Bolton, tratando de impedir que publique un libro sobre su paso por la Casa Blanca, que dijo contenía información clasificada y comprometería la seguridad nacional.

La demanda civil se materializó un día después de que el presidente Donald Trump dijera que Bolton violaría la ley si se publica el libro.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca “ha determinado que el manuscrito en su forma actual contiene ciertos pasajes, algunos de hasta varios párrafos, que contienen información clasificada de seguridad nacional”, según la demanda.

La publicación del libro “causaría un daño irreparable, porque la divulgación de casos de información clasificada en el manuscrito razonablemente podría causar un daño grave, o un daño excepcionalmente grave, a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, agrega el escrito.

Trump dijo el lunes 15-J que Bolton -al que despidió en septiembre pasado tras 17 meses como asesor de seguridad nacional- sabe que cuenta con información clasificada en su libro, y que no había completado un proceso requerido para cualquier libro escrito por exfuncionarios del gobierno que tenían acceso a información confidencial.

El libro de Bolton, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir, se publicaría el 23 de junio.

La empresa editora, Simon and Schuster, había dicho que el libro entrega una visión privilegiada del “incoherente y disperso proceso de toma de decisiones” de Trump. Detalla además los tratos del mandatario con China, Rusia, Ucrania, Corea del Norte, Irán, Reino Unido, Francia y Alemania. [nL1N2DP2D9]

Simon and Schuster no contestaron de inmediato a solicitudes de comentarios.