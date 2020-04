Gobierno británico dice que el Reino Unido "está en el pico" de la pandemia

Ministro de Salud dice que aún no se ha visto todo el efecto de las medidas de confinamiento.

Por: EFE 09:47 AM / 22/04/2020

El ministro de Sanidad del Gobierno británico, Matt Hancock, aseguró este miércoles 22-A que el Reino Unido "está en el pico" de la pandemia del nuevo coronavirus y reiteró que no se levantarán las restricciones sociales hasta que sea seguro hacerlo.



Hancock compareció en la Cámara de los Comunes en la primera sesión por vía telemática tras ser suspendida el 25 de marzo, a la que asistieron en persona varios ministros, el líder laborista, Keir Starmer, y algunos diputados, mientras que el resto intervino por videoconferencia.



Ante las oscilaciones en las cifras de fallecidos por la Covid-19 en este país, que volvieron a subir ayer martes tras un descenso previo, el ministro insistió en que se atraviesa "el pico de la pandemia" y aún no se ha visto todo el efecto de las medidas de confinamiento.



Recordó que estas no se levantarán hasta que se cumplan las condiciones fijadas por el Gobierno el pasado 16 de abril, cuando extendió el encierro hasta al menos el 7 de mayo, que incluyen que el Servicio Nacional de Salud (NHS) pueda afrontar la pandemia, que haya "una caída sostenida" en las tasas de mortalidad diarias y que el número de infecciones baje "a niveles manejables".



El Ejecutivo también debe poder garantizar tests y cantidades adecuadas de equipos de protección personal para el sector sanitario y estar seguro de que cualquier cambio no provocará un segundo pico.



En su intervención, Hancock reconoció también que las cifras reales de fallecimientos por la Covid-19 en el Reino Unido pueden ser en torno a un 20 % superiores que las que ofrece diariamente el Gobierno, que solo recoge los decesos ocurridos en hospitales y no en residencias o domicilios.



Según los últimos datos gubernamentales, los fallecidos por el virus en hospitales británicos ascendieron el martes a 17.337 personas, tras sumar 823 en 24 horas.



Un análisis del periódico Financial Times publicado este 22-A, que combina esos datos con los más completos facilitados por la Oficina nacional de estadísticas (ONS), sitúa el número estimado de muertes en el Reino Unido en unas 41.000, más del doble que la medida oficial.