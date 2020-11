Jornada Mundial de la Juventud cambia de fecha: será el Domingo de Cristo Rey

A partir de 2021, según anunció el Papa. Saludó en especial a los jóvenes de Panamá y Portugal, representados por las dos delegaciones que realizaron el “significativo gesto del paso de la Cruz y del icono de la Virgen María, Salus Populi Romani.

Por: AP 09:30 AM / 22/11/2020

Al finalizar la misa que celebró en el Vaticano este domingo 22 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey del Universo, el papa Francisco anunció que la celebración diocesana de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) se realizará, a partir del próximo año, en el Domingo de Cristo Rey y no el Domingo de Ramos.

“Treinta y cinco años más tarde de la creación de la JMJ, después de haber escuchado diferentes opiniones y al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, competente en la pastoral juvenil, he decidido trasladar la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey, a partir del próximo año. En el centro permanece el Misterio de Jesucristo Redentor del hombre, como siempre evidenció san Juan Pablo II, iniciador y patrono de la JMJ”, anunció el Papa.

Además, el Santo Padre saludó en especial a los jóvenes de Panamá y Portugal, representados por las dos delegaciones que realizaron el “significativo gesto del paso de la Cruz y del icono de la Virgen María, Salus Populi Romani, símbolos de las Jornadas Mundiales de la Juventud” y añadió que “es un paso importante en la peregrinación que nos llevará a Lisboa en el año 2023”.

Francisco presidió este domingo 22 de noviembre esa ceremonia de entrega en la Basílica de San Pedro en la que participaron jóvenes que se preparaban para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que atrae a multitudes de católicos de todo el mundo.

Cuando Francisco asistió al último evento de este tipo en Panamá en 2019, los organizadores anunciaron que el próximo encuentro se llevaría a cabo en Lisboa en 2022. Pero las preocupaciones por la pandemia pospusieron el evento hasta agosto de 2023.

No renunciemos a los sueños grandes, invitó

“Queridos jóvenes: ¡Griten con sus vidas que Cristo vive y reina! ¡Si ustedes callan, las piedras gritarán!”, exhortó Francisco.

Previamente, en su homilía el Santo Padre invitó a los jóvenes a “realizar los sueños de Dios en este mundo” a través de las obras de misericordia porque “no estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana”.

“No renunciemos a los sueños grandes. No nos contentemos con lo que es debido. El Señor no quiere que recortemos los horizontes, no nos quiere aparcados al margen de la vida, sino en movimiento hacia metas altas, con alegría y audacia”, destacó.