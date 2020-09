Francia registra 14.412 contagios de covid-19 en 24 horas y 39 muertos más

El Gobierno francés ha programado un endurecimiento del dispositivo en los territorios con más casos a partir de este fin de semana.

El coronavirus se sigue propagando a un ritmo muy elevado en Francia, con 14.412 contagios en 24 horas comunicados este sábado 26-S por las autoridades sanitarias y 31 muertos suplementarios que elevan la cifra total a 31.700 desde el inicio de la contabilidad en marzo.



En su informe diario puesto en línea, la agencia de salud pública del Ministerio de Sanidad indicó que la tasa de positivos respecto a los test realizados subió como ya lo hacía en los días anteriores hasta el 7,2 %. El porcentaje había sido del 6,9 % el viernes, del 6,5 % el jueves y del 6,2 % el miércoles.



El número de contagios anunciados este sábado es inferior a los 15.797 del viernes y a los 16.096 del jueves, pero está netamente por encima de los que hubo en cualquier día durante el verano.



Además, 4.102 personas han tenido que ser hospitalizadas por la covid-19 en Francia en los últimos siete días y 763 han entrado en las ucis en ese periodo.



Como elemento de comparación, en la semana del 14 al 20 de septiembre hubo 3.657 hospitalizaciones (un 34 % más que en la precedente) y 599 entraron en las ucis (un 40 % más).



Ante la inquietante evolución de todas esas estadísticas desde hace semanas, el Gobierno francés ha programado un endurecimiento del dispositivo en los territorios con más casos a partir de este fin de semana.



El área urbana formada por Marsella y Aix en Provence así como la isla de Guadalupe, en el Caribe, se consideran ahora en "alerta máxima", lo que se traducirá, entre otras cosas, en un cierre a partir del lunes de todos los bares y restaurantes que debe prolongarse dos semanas.



También se clausurarán allí los centros que reciben público, salvo aquellos que ya contaban con un protocolo sanitario estricto, como los teatros, los cines y los museos.



En la llamada "zona de alerta reforzada", un escalón por debajo, han pasado a estar once áreas urbanas, como las de París, Lyon, Burdeos, Niza, Toulouse, Montpellier o Lille.



Allí los bares tienen que finalizar su actividad como muy tarde a las diez de la noche, se cierran todas las salas de fiestas e instalaciones para actividades festivas y de asociaciones o los gimnasios (salvo para algunos grupos específicos) y no se pueden organizar eventos o espectáculos con más de 1.000 personas (eran 5.000 hasta este fin de semana).



Además, no se permiten reuniones de más de 10 personas en el espacio público.