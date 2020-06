Francia levantará el 15-J restricciones de entrada excepto a España y Reino Unido

"A partir del 15 de junio, los viajeros del Reino Unido ya no estarán sujetos a restricciones de entrada vinculadas a la lucha contra covid-19, pero permanecerán, hasta nuevo aviso, invitados. observar una quincena a su llegada", según el comunicado.

Por: EFE 09:28 PM / 12/06/2020

Francia anunció la madrugada de este sábado 13-J que levantará todas las restricciones de tráfico en sus fronteras internas europeas el 15 de junio, impuestas ante la pandemia de covid-19, como recomendó la Comisión Europea, pero seguirá aplicando restricciones recíprocas a España y el Reino Unido.



En un comunicado conjunto de los ministerios de Europa y Asuntos Exteriores y del Interior, el Gobierno francés agrega que podrán ingresar personas de países europeos (Estados miembros de la Unión Europea, así como Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y el Vaticano).



En particular, estos viajeros ya no tendrán que llevar un certificado de viaje internacional para ingresar a territorio francés. Para el registro, las personas de países europeos también están exentas de la quincena de cuarentena a su llegada a Francia.



Sin embargo, el comunicado de los ministros M. Jean-Yves Le Drian, de Europa y Asuntos Exteriores, y Christophe Castaner, del Interior, advierten de que se seguirán aplicando restricciones recíprocas en las fronteras con España y el Reino Unido.



Recuerda que España ha optado por mantener sus restricciones de tráfico por la COVID-19 hasta el 21 de junio, así como el requisito de pasar catorce días de cuarentena para los pasajeros aéreos de países europeos.



"De acuerdo con las autoridades españolas, Francia mantendrá las restricciones vigentes hasta el 21 de junio. Hasta esa fecha, los pasajeros aéreos de España serán invitados a completar una quincena a su llegada a Francia", indica la nota oficial.



Añade que el Reino Unido ha optado por introducir una obligación de catorce días de cuarentena el 8 de junio para los viajeros de Francia.



"A partir del 15 de junio, los viajeros del Reino Unido ya no estarán sujetos a restricciones de entrada vinculadas a la lucha contra covid-19, pero permanecerán, hasta nuevo aviso, invitados. observar una quincena a su llegada", según el comunicado.



De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea, Francia también procederá a una apertura gradual de sus fronteras exteriores Schengen a partir del 1 de julio, dice la nota.



Esta apertura se llevará a cabo de forma progresiva y diferenciada de acuerdo con la situación sanitaria de los diferentes terceros países, y de conformidad con los procedimientos que se habrán adoptado a nivel europeo para entonces.



"Dados los desafíos del atractivo universitario, se permitirá a los estudiantes internacionales, independientemente de su país de origen, venir a Francia y se facilitarán los términos de su recepción. Sus solicitudes de visa y permiso de residencia tendrán prioridad", añade.