Francia endurece el toque de queda en las zonas más afectadas por el virus

La prohibición de circulación se extendió desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am. No reabrirán museos, teatros ni cines.

Por: EFE 09:09 AM / 01/01/2021

Francia endurecerá a partir de este sábado 2 de enero el toque de queda en quince departamentos del país, las zonas donde la situación epidémica se ha deteriorado más en las últimas semanas, anunció este viernes 1-E el portavoz del Gobierno, que adelantó además que los museos, teatros y cines no reabrirán el 7 de enero.



Los quince departamentos afectados, donde el toque de queda pasará de las 20:00 a las 18:00 horas y hasta las 06:00 de la mañana, se encuentran en el este y el sudeste del país, divididos en las regiones de Gran Este, Auvernia-Ródano-Alpes, Provenza-Alpes-Costa Azul y Borgoña-Franco Condado.



Una medida que coincide con la decisión adelantada el pasado martes por el ministro de Sanidad, Olivier Véran, que hablaba de veinte departamentos afectados en lugar de los quince en los que finalmente se ha aplicado la restricción.



El resto del país mantiene el toque de queda iniciado el pasado 15 de diciembre, entre las 20:00 y las 06:00 hora local.



"El toque de queda permite limitar las interacciones sociales que puede haber en el ámbito privado. Sabemos que es ahí donde el virus se expande más. Adelantando el toque de queda a las 18:00 horas limitamos aún más los encuentros", dijo el portavoz, Gabriel Attal, en la cadena TF1 este viernes 1-E.



Attal indicó que la semana que viene volverán a evaluar la medida en función de la situación epidémica.

Cierre de instituciones culturales



El portavoz del Ejecutivo añadió que la reapertura de centros culturales prevista para el 7 de enero no tendrá lugar, tras haber sido pospuesta ya una vez, el pasado 16 de diciembre.



"No será posible reabrir los establecimientos culturales el 7 de enero", dijo Attal, que no precisó una nueva fecha sobre esta medida que afecta sobre todo a teatros, cines, museos y otras salas culturales.



Por su parte, la reapertura de bares, restaurantes y gimnasios sigue fijada el próximo 20 de enero.



El Gobierno descarta de momento un tercer confinamiento ante el temor del repunte de la epidemia y una tercera ola. En el último día, las autoridades anunciaron que hubo cerca de 20.000 nuevos contagios, tras los más de 26.000 notificados el miércoles 31-D y más de 11.000 el día anterior.