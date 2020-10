Fotos/ Murió al dar a luz trillizas y el esposo denuncia negligencia

El caso de Hugo Vicente acapara la atención de medios salvadoreños y de EE UU. Las niñas nacieron el pasado 1 de mayo. Tiene una hija mayor.

Por: Agencias / Fotos elsalvador.com 05:09 PM / 13/10/2020

Historia conmovedora. Hugo Alberto Vicente es un salvadoreño que el pasado 1 de mayo se convirtió en el padre de tres niñas. Su mujer, tras la cesárea, entró en estado crítico y falleció diez días después.

Para Hugo, el perder a su mujer –al parecer, por complicaciones por una bacteria que, aparentemente, adquirió durante la cesárea que se le practicó- no solo le representó un duro golpe emocional, pues no solo tenía que velar por la seguridad y salud de sus tres hijas, sino también de su primogénita de cinco años.

Hugo recuerda que 31 de abril pasado llegó junto con su esposa Érica de Vicente a las 10:00 de la noche al hospital. "Ella se retorcía de los dolores de parto". "Me dijeron que no podía quedarme por la pandemia. Confiado, me retiré, y al día siguiente me dicen que sufrió complicaciones y que sería trasladada a otro hospital. No me dieron más explicaciones y no sabían si era algún problema pulmonar”, explicó segun elsalvador.com.

Las trillizas se llaman Ana Zafiro, Andrea Nicolle y Ariana Giselle y nacieron en El Salvador.

“Verlas a ellas es como estar viendo a mi esposa en vivo retrato, son idénticas a la mamá. Su mamá murió y no me queda más que agradecer lo linda que fue ella con nosotros en el tiempo de embarazo”, comenta el padre, para quien lo sucedido con su pareja fue una negligencia médica.

"Mi esposa iba bien, mi esposa se cuidó durante el lapso del embarazo incluso dejó de trabajar para poder reposar. Ha sido descuido médico, negligencia médica, no se hicieron responsables de las malas prácticas que hicieron", ha denunciado ante varios medios de su país.

Este hombre dice que ha encontrado apoyo en su familia. Varios parientes se han encargado de cuidar a las bebés mientras Hugo trabaja en las mañanas.

Ha sido una "labor titánica" para este hombre, quien asegura que las pequeñas duermen mayormente durante el día, pero en la noche “se mantienen en vela”.

“Las amo mucho”, dijo la hermana mayor de las trillizas mientras abraza a su padre, en una entrevista con Telemundo Noticias.