Fotos / Una eufórica Wuhan celebra el fin del encierro

Los habitantes comienzan a movilizarse tras levantarse el bloqueo de más de dos meses en la cuna de la pandemia.

Por: AFP / EFE 10:15 AM / 08/04/2020

Miles de chinos celebraron con euforia este miércoles 8-A el final de más de dos meses de confinamiento en Wuhan, cuna de la pandemia de Covid-19.

En medio de la aterradora marcha del coronavirus, el mundo vio una luz de esperanza con la imágenes de miles de pasajeros que tomaron por asalto estaciones de autobuses y trenes, algunos de ellos con atuendos de protección integral, en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei.

"Me he levantado a las cuatro. ¡Me siento tan bien"!", dijo una feliz Hao Mei, de 39 años y oriunda de Enshi, ciudad a 450 km al oeste de Wuhan, antes de subirse a un tren para regresar con sus dos hijos, a los que tuvo que dejar solos durante más de dos meses, ya que quedó atrapada a fines de enero en Wuhan.

El ferrocarril ha sido uno de los medios de transporte más usados para marcharse de la urbe, aunque no el único: más de un millar de vehículos comenzaron a abandonar Wuhan por carretera al levantarse la mayoría de los controles de tráfico impuestos desde enero.

Desde el 23 de enero se habían restringido todas las salidas desde esta urbe.





Ahora, las autoridades afirman tener bajo control el brote, por lo que con el inicio de la jornada de este miércoles 8-A se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan, desde donde partieron los primeros trenes, algunos con destino a ciudades como Jingzhou, en la misma Hubei, y otros con destino a grandes urbes como Cantón o Shanghái.





El transporte aéreo, aunque lejos de la actividad normal, también se retomó y el aeropuerto de la ciudad registraba bastante ajetreo.



Muchos de los viajeros visten monos blancos de protección, incluso los niños, en un ambiente de alegría contenida tras 76 días de estancia obligatoria en Wuhan.



Sin embargo, los aviones no irán llenos, como medida de prevención de posibles contagios (incluso después de superar los innumerables controles sanitarios y de seguridad a los que se somete a los pasajeros) y la ocupación de los aparatos podrá rondar solo el 50 por ciento.



Y sólo podrán optar a adquirir uno de estos billetes quienes acrediten su buen estado de salud mediante códigos QR generados a través de aplicaciones móviles, quienes, no obstante, deberán seguir pasando por controles de temperatura y de identidad.



Los sistemas desarrollados por las autoridades chinas establecen tres categorías -verde, amarilla y roja- para esos códigos; un código verde supuestamente garantiza que la persona no está infectada y que no ha estado en contacto cercano con casos confirmados o sospechosos de estar contagiados.







Aparte de las conexiones ferroviarias, la agencia estatal de noticias Xinhua informó de que también se reactivarán este miércoles 8-A otras 30 rutas de autobús para situar el total de líneas operativas en 346, y reabrirá otra línea de metro.

Asimismo, volverán a operar los taxis y transportes por ferri y tranvía, así como los autocares para rutas de larga distancia, mientras que las líneas de media y corta distancia permanecerán suspendidas por el momento.



El pasado 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático.