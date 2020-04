Fotos / El Papa reza y padre Cantalamessa dice: "Dios es nuestro aliado, no del virus"

"Dios participa en nuestro dolor para vencerlo", y en medio de tanto sufrimiento causado por esta pandemia, "es aliado nuestro, no del virus".

Así lo señaló el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, durante la celebración de la Pasión del Señor, en la Basílica de San Pedro.

Ante una Basílica de nuevo vacía por la emergencia del coronavirus, Cantalamessa recordó que "la Cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano. De todo sufrimiento, físico y moral. Ya no es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí".

Gracias a la cruz de Cristo «el sufrimiento se ha convertido también, a su manera, en una especie de "sacramento universal de salvación" para el género humano".

Cantalamessa --cita el portal Alma y Omega, acudió a un ejemplo concreto. Mientras pintaba al fresco la catedral de San Pablo en Londres, el pintor James Thornhill retrocedió para verlo mejor, y "no se daba cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente, horrorizado, comprendió que un grito de llamada solo habría acelerado el desastre". Sin pensarlo dos veces, el asistente "mojó un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El maestro, estupefacto, dio un salto hacia adelante. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo".

Esta imagen simboliza como actúa a veces Dios con nosotros: "trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos". Pero, aseguró Cantalamessa, "atentos a no engañarnos. No es Dios quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. ¡Dios es aliado nuestro, no del virus!". "Si estos flagelos fueran castigos de Dios, no se explicaría por qué se abaten igual sobre buenos y malos, y por qué los pobres son los que más sufren sus consecuencias. ¿Son ellos más pecadores que otros?".