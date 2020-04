Fotos / El Papa honra a los "santos" que luchan contra la pandemia

El papa Francisco honró este 9 de abril a los "santos" que combaten el coronavirus, sacerdotes servidores o médicos y enfermeros, en una inusual misa de Jueves Santo en la Basílica de San Pedro, prácticamente vacía para evitar contagios.



"Hoy querría expresar cercanía a todos los sacerdotes, desde el más reciente ordenado hasta el papa, porque todos somos sacerdotes", empezó el Pontífice, en un templo se diría que espectral.

"Hoy no hubo Misa Crismal. Espero que la podamos celebrar antes de Pentecostés, pero si no es así, tendremos que aplazarla hasta el año que viene. Pero no puedo dejar pasar esta Misa sin recordar a los sacerdotes, sacerdotes que ofrecen su vida por el Señor".