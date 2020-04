Fotos / Alegría de los niños retornó, solo por una hora, a las calles de España

El día ha llegado para los españoles. 42 jornadas después de que se declarara el estado de alarma, más de seis millones de niños menores de 14 años tienen a partir de este domingo 26 de abril permiso para salir de casa a dar un paseo de una hora, y el paisaje ha cambiado en las calles.

El diario El País de Madrid reseña la jornada así: "Miles de pequeños han salido ya a la calle. Muchos llevan sus propios juguetes, pero saben que no les está permitido compartirlos. Han podido airearse, sí, pero respetando la distancia social. Si para ello hay que hacer requiebros imposibles, esquivando a otros transeúntes, se hacen. Lo importante es no pegarse demasiado".

El influyente diario español agregaba en su crónica que "con tantos días de tensión acumulada, a veces las cosas no salen como uno quisiera. Carlota, la hija de seis años de Cristóbal, no quería subir a la bici. Y eso que era pronto y la plaza a la que habían bajado, en Barcelona, grande. “Que no me acuerdo de pedalear”, decía enfadada. “Acuérdate de que solo tenemos una hora”, insistía su padre.