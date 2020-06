Florida suma 1.180 casos de covid-19 y se acerca a los 64.000

El principal foco de covid-19 sigue estando en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los únicos condados que no entraron el viernes 5-J en la segunda de tres etapas de reapertura.

Por: EFE 12:53 PM / 07/06/2020

Los casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 en el estado de Florida (EE UU) aumentaron en 1.180 y las muertes en 40 en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 63.938 personas contagiadas y 2.700 fallecidas desde el 1 de marzo por covid-19.







Las cifras divulgadas este domingo 7 de junio por el Departamento de Salud del Estado mantienen la misma tendencia de los últimos cinco días, que superan el millar, cuando la mayoría de Florida está a la mitad del plan de reactivación económica.







Las hospitalizaciones por coronaviris suman hasta la fecha 10.942 y se han realizado pruebas a 1.217.105 personas en un estado con 21 millones de habitantes. El 5,3 % de las pruebas han dado positivo.







El principal foco de la covid-19 sigue estando en el sureste del estado, en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los únicos condados que no entraron este viernes en la segunda de tres etapas de reapertura.







De los casi 64.000 casos confirmados en Florida hasta la fecha, más de la mitad (34.083) se concentran en esos tres condados.







Y de los 1.180 nuevos casos de hoy 517 corresponden a Miami-Dade, Broward y Palm Beach, que a día de hoy suman 1.476 decesos por la covid-19.







Por otro lado, de las 2.700 muertes por SARS-CoV-2 1.388 han ocurrido en hogares geriátricos, entre residentes y personas que los atienden.







El plan de reapertura de Florida del gobernador Ron DeSantis consta de tres fases a las que se van sumando los condados a medida que la situación lo permite.







Las autoridades han afirmado que si llega a producirse algún repunte del covid en algún condado o municipio se dará marcha atrás en el proceso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.







La primera fase de reactivación comenzó para la mayoría del estado a partir del pasado 4 de mayo y permitió la apertura de negocios no esenciales como restaurantes, tiendas minoristas, museos, gimnasios y bibliotecas, pero con una capacidad reducida y una mayor higiene y medidas de distanciamiento.







La fase dos agregó este viernes bares y eventos grandes como los cines y boleras que abrirán a la mitad de su capacidad en 64 condados, mientras que los Gobiernos de Miami-Dade, Palm Beach y Broward necesitarán aprobación para hacerlo.