Florida se acerca a los 50.000 casos de covid-19

Por EFE 03:39 PM / 22/05/2020

Florida (EE UU) se acerca a los 50.000 casos confirmados de covid-19 tras haber registrado 976 nuevos en las últimas 24 horas y más de 1.200 este jueves, pero la reapertura del estado se extiende e incluso algunos se aventurarán a hacer sus primeros viajes en el fin de semana largo que se avecina.



Los casos de covid-19 suman desde el 1 de marzo 49.451 y las muertes son 2.190, con las 44 contabilizadas del jueves a este viernes 22-M.



Al mismo tiempo que se conocieron estas cifras del Departamento de Salud que muestran que el nuevo coronavirus sigue causando dolor y muerte en Florida, se supo de nuevos sectores y espacios que van a abrirse en los próximos días como las playas de Miami y Miami-Beach.



Donde la gente vive más cerca



El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo en una rueda de prensa en la ciudad de Jacksonville (noreste del estado) que "conforme el estado vuelve a reactivarse", las residencias de ancianos y las cárceles se "han convertido en los focos de contagio del virus".



"Los casos positivos se mantienen en las residencias, prisiones y comunidades en las que la población vive mucho más cerca, como la de Immokalee (suroeste de Florida)", señaló el gobernador, que estuvo acompañado del alcalde de Jacksonville, Lenny Curry.



DeSantis dio luz verde a la apertura de los campamentos de verano y la reanudación de los deportes de equipo para que "los niños tengan un verano relativamente normal", aunque dijo que serán las organizaciones, los gobiernos locales y los padres los que tomarán la decisión final al respecto.



"No podemos vivir en una cuarentena perpetua y tenemos que dejar a los niños ser niños de cara al verano y para reabrir la economía", señaló el alcalde Curry.



El gobernador también repasó la situación de los parques temáticos, que suponen una de las fuentes de empleo principales para muchos floridanos, tras el anuncio de Universal Studio de que plantea una reapertura para principios de junio.



El parque temático Legoland anunció este viernes que reabrirá al público el 1 de junio al 50 % de su capacidad y con medidas especiales para prevenir contagios.



El condado de Miami-Dade anunció que planea proceder a la apertura de las playas y hoteles el próximo 1 de junio, tras una reunión que se ha producido este viernes entre el alcalde Carlos Giménez y los administradores locales.



Tanto la ciudad de Miami como Miami Beach entraron este lunes en la fase 1 de la reapertura, que comenzó en la mayor parte de Florida el 4 de mayo, pero no será hasta el miércoles de la semana que viene cuando se vuelvan a reabrir los restaurantes de cara al público.



Antes los floridanos y todos los estadounidenses celebrarán este lunes el Memorial Day, el día nacional de los caídos en combate, que se celebra el último lunes de mayo y da pie a un fin de semana largo que es aprovechado para viajar y festejar la primavera.



Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el año pasado 43 millones de personas viajaron fuera de su residencia habitual, pero este año se estima "un menor número de desplazamientos por el virus".



Un "puente" que se adelanta al verano



AAA anunció en un comunicado que hay algunos informes que indican que "menos gente se desplazará por carretera en comparación a años pasados".



El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) continúa recomendando que la población evite "cualquier viaje no esencial" de cara a controlar la expansión del virus.



En Florida este será el primer fin de semana en el que todo el estado estará en la fase 1 para la recuperación económica.



Los últimos en incorporarse fueron los condados sureños de Miami-Dade y Broward, los dos más afectados por la pandemia y que, a día de hoy, acumulan 16.522 y 6.580 casos detectados de los cuales 614 y 286 han resultado fatales.