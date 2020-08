Florida registra en un día 3.838 casos y 219 muertes más

Este martes se contabilizaron los resultados de 56.884 pruebas de covid-19, mientras que el lunes fueron solo 39.151.

Por: EFE 12:31 PM / 18/08/2020

El Departamento de Salud de Florida informó este martes 18-A de 3.838 casos nuevos y 219 muertes más por covid-19, cifras superiores a las del lunes, que fueron las más bajas en meses, quizás debido a que se procesaron menos pruebas de lo habitual.







Con estas nuevas cifras los casos confirmados desde el 1 de marzo se elevan a 579.932 y las muertes a 9.758 (solo residentes en el estado), a las que habría que sumar al menos 135 de no residentes.







Este martes se contabilizaron los resultados de 56.884 pruebas de covid-19, mientras que el lunes fueron solo 39.151.







El índice de positivos fue del 7,91 %, menor que el 8,82 % del lunes. Desde el 12 de agosto el índice se mantiene por debajo del 10 %, que es la meta de las autoridades sanitarias.







La edad media de los que dieron positivo en las pruebas contabilizadas hoy es de 43 años.







En cuanto a las hospitalizaciones, a día de hoy hay 5.491 personas con diagnóstico de coronavirus que están en centros médicos y no hay escasez de camas hospitalarias ni de plazas en las unidades de cuidados intensivos.







En Miami-Dade, el epicentro de la enfermedad en Florida, hubo 45 muertes y 964 casos más en las últimas 24 horas. El índice de positivos está solo medio punto por arriba del 10 %.







La cuenta desde el 1 de marzo se sitúa en 146.990 casos positivos y 2.126 decesos. Le sigue de lejos el vecino condado de Broward, con 67.193 contagiados y 1.025 fallecidos desde el inicio de la pandemia.







Florida es el segundo estado de EE UU con más casos acumulados de covid-19, solo superado por California y seguido de Texas, y Miami-Dade, el tercer condado más afectado del país.







Estados Unidos registra más de 5,4 millones de casos confirmados de covid-19 y 170.453 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.







Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.846, más que en Francia o España.