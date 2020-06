Florida marca otro récord de casos pero insiste en la reapertura

Los contageios están aumentando a razón de más de mil por día en ese estado.

Por: EFE 12:15 PM / 12/06/2020

Por segundo día consecutivo los casos nuevos de covid-19 en Florida marcaron un récord y pusieron la cuenta por encima de los 70.000 acumulados desde el 1 de marzo, lo que suscita preocupación en un estado en plena reapertura.



En las últimas 24 horas se contabilizaron 1.902 casos nuevos --el jueves 11-J fueron 1.698-- y 29 decesos por la covid-19, de acuerdo con los datos del boletín diario del Departamento de Salud de Florida.



Estos números se conocen al día siguiente de que el Comité Nacional Republicano anunciara que el acto central de la convención en la que el presidente Donald Trump aceptará la nominación para las elecciones del 3 de noviembre se realizará en Jacksonville, en el norte de Florida.



Desde el 1 de marzo y hasta este 12 de junio, 70.971 personas han contraído el virus y de ellas 2.877 han muerto en Florida, que no es de los más afectados por la pandemia en Estados Unidos, el país con mayor número de casos del mundo.

Por número de casos Florida, el tercer estado más poblado de EE UU, con 21,4 millones de habitantes, según las proyecciones del censo, está en el puesto octavo de la tabla de la Universidad Johns Hopkins y de la de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.



MUCHAS PRUEBAS O REAPERTURA TEMPRANA



Los casos están aumentando a razón de más de un millar diarios desde la semana pasada, lo que las autoridades atribuyen a un incremento de las pruebas de la covid-19 en el estado.



Otros voces opinan que se debe a una reapertura demasiado temprana de la economía o a que hay sectores de la población que han dejado de cumplir con las medidas de distanciamiento social y preventivas que recomiendan las autoridades sanitarias de EE UU.



Según el último parte diario del Departamento de Salud, se han realizado hasta ahora exámenes a 1.336.895 personas (el jueves 11-J eran 1.307.728), con un resultado positivo en un 5,3 % de los casos.



De los 1.902 casos nuevos reportados hoy, 452 corresponden al condado de Miami-Dade, que, con un total acumulado de 20.872 y 809 muertes por covid-19, es el foco principal de la pandemia en Florida.



En Broward hubo 446 casos nuevos en las últimas 24 horas y pasó así a un acumulado de 8.589 y 350 muertes, y Palm Beach sumó 433 nuevos casos, para quedar en 8.209 y 416 decesos.



Los tres condados del sureste, que son los más rezagados en la reapertura del estado tras el confinamiento, iniciada el 4 de mayo, contribuyeron con 1.331 nuevos casos al récord de 1.902 en un día.



UNA POLÉMICA CONVENCIÓN



La confirmación de que Trump dará su aceptación de la candidatura a las elecciones de noviembre el 27 de agosto en Jacksonville es motivo de preocupación pues supone la concentración de miles de personas llegadas de todo EE UU y un riesgo de contagio.



El Partido Republicano cambió Carolina del Norte, cuyas autoridades no veían con buenos ojos un evento multitudinario en medio de la pandemia del coronavirus, por Florida.



La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terrie Rizzo, se declaró "profundamente preocupada" por la decisión de "hacer este evento sólo para satisfacer el capricho de Donald Trump de reunir a una multitud de personas" que ignorarán "las medidas de seguridad establecidas por los expertos en salud pública de la administración para evitar la propagación del COVID-19".



"Ningún discurso que dé el presidente puede pasar por alto su fracasada respuesta al coronavirus. Trump no puede engañar a los 44 millones de estadounidenses desempleados durante la crisis, ni a las 113.000 personas que perdieron la vida a consecuencia del coronavirus", dijo Rizzo en un comunicado.



Estados Unidos alcanzó la cifra de 113.774 muertos y 2.021.990 casos confirmados de covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.