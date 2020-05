Florida, con 44.138 casos de covid-19, expande la primera fase de reapertura

Con 21,48 millones de habitantes y una economía basada principalmente en el turismo, un sector paralizado por el virus, Florida sumó 928 nuevos casos y 42 muertes más de coronavirus en las últimas 24 horas.

Por EFE 07:10 PM / 15/05/2020

El estado de Florida, que este viernes 15-M sumó casi 1.000 nuevos casos de covid-19 hasta alcanzar los 44.138 confirmados y las 1.917 muertes por la enfermedad, ampliará el lunes 18 la primera de las tres fases de reapertura, con gimnasios y más aforo en los comercios, anunció hoy el gobernador Ron DeSantis.







Con 21,48 millones de habitantes y una economía basada principalmente en el turismo, un sector paralizado por el virus, Florida sumó 928 nuevos casos y 42 muertes más de covid-19 en las últimas 24 horas, según el Departamento de Salud.







El anuncio del gobernador se dirige a 65 de los 67 condados, con la exclusión de Miami-Dade y Broward, los dos más afectados por la pandemia.







En una rueda de prensa este viernes en la Clínica del Hospital Ascension St. Vincent's Riverside, de Jacksonville, unos 550 kilómetros al norte de Miami, el gobernador dijo que los gimnasios y los centros de cuidado físico pueden reanudar las operaciones el lunes siempre que se sigan las pautas marcadas por los federales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).







Estas pautas exigen mantener una distancia de seguridad entre las personas de seis pies o 1,82 metros.







"Si estás dentro (de un gimnasio), asegúrate de practicar el distanciamiento social y luego desinfecta las máquinas y superficies", dijo DeSantis en la conferencia de prensa junto al alcalde de Jacksonville, Lenny Curry.







Hasta ahora los gimnasios permanecen cerrados, con la excepción de los que se encuentran en hoteles, estaciones de bomberos y edificios residenciales, aunque en estos últimos se aplican restricciones.







Entre los cambios anunciados, se permitirá que restaurantes, tiendas minoristas, museos y bibliotecas aumenten sus capacidades al 50 %, por encima del 25 % permitido inicialmente cuando Florida comenzó su reapertura el 4 de mayo.







Esta medida se suma a otra firmada por el gobernador el sábado pasado que permitió abrir salones de belleza y peluquerías en todos los condados que han entrado en la fase uno de reapertura, a los que se sumó Palm Beach esta semana.







Broward y Miami Dade abrirán parcialmente este lunes



Sin embargo, dos condados del sureste, Miami-Dade y Broward, que concentran la mitad de casos y muertes por el coronavirus SARS-CoV-2, no podrán reabrir los gimnasios el lunes 18, aunque sí algunos comercios no esenciales como cafeterías y tiendas.







El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, respondió este viernes en redes sociales preguntas a la ciudadanía antes de la reapertura, que ha generado dudas porque no todos los comercios abrirán el mismo día.







Las ciudades de Miami-Dade comenzarán su reapertura de la Fase Uno el lunes, excepto Hialeah, Miami, Miami Beach y Miami Gardens y Doral, que lo harán dos días más tarde.







En estas cinco ciudades, el comercio minorista estará abierto al 25 % de capacidad con medidas de distanciamiento social.







En Miami-Dade y Broward (sureste de Florida) se contabilizan a día de hoy 14.742 y 6.057 casos, respectivamente, de covid-19, enfermedad que ha causado 535 muertes en el primero y 267 en el segundo condado.







La Alcaldía de Miami-Dade ha elaborado una guía para "la nueva normalidad" con todas las instrucciones y especificaciones para esta fase que se inicia que es identificada con el color amarillo.







Giménez recordó hoy que, al igual que en Broward, bares, spas, gimnasios, cines, playas, piscinas, tiendas de tatuajes y masajes no podrán abrir todavía.