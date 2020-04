Florida, con 32.138 casos y más de mil muertes, hará más test de anticuerpos

Actualmente hay 5.010 personas hospitalizadas como consecuencia del nuevo coronavirus, según datos del Departamento de Salud estatal.

Por: EFE 02:34 PM / 27/04/2020

El estado de Florida (EE.UU.) sumó este lunes 27-A más de 600 casos nuevos de Covid-19, para un total de 32.138 confirmados y 1.088 muertes, 14 fallecimientos más que el domingo, mientras se espera un "cargamento" de pruebas de anticuerpos para conocer cifras más reales, adelantó hoy el gobernador, Ron DeSantis.





Actualmente hay 5.010 personas hospitalizadas como consecuencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, según datos del Departamento de Salud estatal.





En una conferencia de prensa desde el Hospital General de Tampa, en la costa oeste de Florida, DeSantis se mostró optimista con el desenvolvimiento de la curva de contagios al decir que "los escenarios apocalípticos que estábamos trabajando hace semanas afortunadamente no se dieron".





En Florida, donde según cifras del gobernador viven 21,3 millones de personas, "de 42 pruebas (que se hacen de coronavirus) una da positiva, más o menos".





En el estado se han realizado en total 358.127 tests. De acuerdo con el gobernador, se pueden hacer al día unos 10.000 en diferentes laboratorios.





DeSantis dijo que están estudiando si las farmacias pueden hacer estas pruebas en lo adelante.





El próximo 1 de mayo llegará a Florida el primer cargamento de pruebas de anticuerpos para personas asintomáticas. Serán enviadas por parte del Gobierno federal, agregó DeSantis.





"Si una enfermera está trabajando con pacientes y se le hace esta prueba va a estar más protegida", comentó.





DeSantis citó el sondeo reciente de la Universidad de Miami (UM) basado en exámenes de sangre con personas asintomáticas, para medir la situación de los anticuerpos.





El ensayo arrojó que por lo menos el 60 % de la población de Miami-Dade tuvo el virus "probablemente y no lo sabía", anotó el gobernador.





Miami-Dade continúa con los más altos niveles de contagio del estado y este lunes marcó 11.570 casos, el 36 por ciento del todo el estado.







Asimismo, los fallecimientos suman 302 en este condado.







Bastante alejado ya, le sigue Broward, con 4.794 casos y 174 muertes por la pandemia.





El tercero en casos es Palm Beach, con 2.763 y 156, respectivamente.





De los 67 condados que tiene el estado, estos tres se ubican en el sureste y son mayormente turísticos, junto con el de Monroe, donde están los Cayos de la Florida y que actualmente cifra 79 casos y 3 muertes.





Tanto las autoridades de las ciudades y condados como las del estado se preparan para una semana de decisiones cuando se cumple el próximo jueves 30 de abril el fin del confinamiento ordenado por DeSantis en todo el estado, que empezó a regir desde el pasado 1 de abril.





El gobernador ha dicho que no tiene prisa de abrir y que lo hará de forma "metódica y bien", escalonada y sin necesidad de "fechas artificiales