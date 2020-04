Florida acumula 20.601 contagios y 470 muertes, con Miami-Dade a la cabeza

El condado de Orange, donde están asentados los parques temáticos de Disney y Universal y con gran población puertorriqueña, también ha visto un aumento del Covid-19, con 1.017 contagiados y 13 muertos.

El condado de Miami-Dade lidera con 7.241 casos positivos del Covid-19 y 97 muertes el contagio y las pérdidas humanas en Florida, estado donde 20.601 personas han sido infectadas con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y 470 han muerto, informó este lunes 13-A el Departamento de Salud estatal.



La mayor cantidad de muertes y personas infectadas se sigue presentando en el sureste de Florida, donde además de Miami-Dade, el contagio se ha incrementado también en los condados vecinos de Broward y Palm Beach, con 3.105 y 1.691 casos, y 76 y 88 muertes, respectivamente.



El condado de Orange, en el centro de Florida, una región donde están asentados los parques temáticos de Disney y Universal y con gran población puertorriqueña, también ha visto un aumento del Covid-19, con 1.017 contagiados y 13 muertos.



El congresista de origen puertorriqueño Darren Soto señaló este lunes en su cuenta de Twitter que busca asegurar recursos para esta comunidad, que tiene el "cuarto" mayor número de contagios del Covid-19 en Florida.



En el resto de los condados de Florida, que tiene un total de 67, el contagio no supera los mil casos, en muchos de ellos no supera incluso las decenas.



Cruceros sometidos a paro



Entre tanto, las compañías de cruceros asentadas en el sur de Florida se han visto obligadas a extender la paralización de sus actividades por orden federal.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron el jueves pasado la extensión de la prohibición de navegar hasta finales de julio o cuando termine oficialmente la pandemia.



La multinacional Carnival, con sede en Miami, anunció este lunes que esperaba reanudar operaciones a partir del 27 de junio y no el 12 de mayo como había previsto.



"Esto es decepcionante, pero estamos comprometidos a ser un fuerte socio del gobierno y mantener la confianza pública en nuestros negocios", señaló la compañía.



Desde marzo pasado, los CDC habían advertido del riesgo de contagio en estas embarcaciones y ahora prolongaron la prohibición de navegar.



La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Clia) se ha mostrado preocupada "por las consecuencias no deseadas" de esa orden al señalar que el sector de los cruceros fue "una de las primeras industrias en anunciar una suspensión voluntaria de operaciones".



Para Clia, el impacto económico "podría ser significativo" al señalar que cada día de la suspensión representa un pérdida económica de unos 92 millones de dólares y de unos 620 puestos de trabajo, 300 de ellos directos.



Según la organización, las pérdidas podrían aumentar a 51.000 millones de dólares y 343.000 empleos (173.000 directos) en Estados Unidos si la prohibición se mantiene vigente un año.



La asociación recordó que la actividad de cruceros es compatible con múltiples sectores de la economía estadounidense: transporte, alimentos y bebidas, alojamiento, manufactura, agricultura y agencias de viajes, entre otras.