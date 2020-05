Experta de la Casa Blanca insiste en uso del tapabocas para prevenir el covid-19

Advirtió sobre la "propagación asintomática" de la enfermedad y aunque no se aventuró a predecir un nuevo confinamiento, admitió que se están aprovisionando de equipos de protección y ventiladores, a la vez que se avanza en la búsqueda de una vacuna por "si el virus regresa de manera significativa".

Por EFE 03:05 PM / 24/05/2020

Deborah Birx, una de las líderes de grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus, señaló este domingo 24 de mayo, cuando los estadounidenses disfrutan de un fin de semana largo y de la apertura de algunas playas, la importancia de mantener el distanciamiento social e insistió en el uso de máscara para prevenir los contagios.







"El distanciamiento social es absolutamente crítico", aseguró Birx en declaraciones al programa dominical This Week, y agregó que si las personas no pueden mantenerse alejadas deben usar una máscara.







La funcionaria advirtió sobre la "propagación asintomática" de la enfermedad y aunque no se aventuró a predecir un nuevo confinamiento, al asegurar que "es difícil saberlo", admitió que se están aprovisionando de equipos de protección y ventiladores, a la vez que se avanza en la búsqueda de una vacuna por "si el virus regresa de manera significativa".







El uso de máscara o cualquier cobertor facial ha sido una de las recomendaciones de las autoridades de salud que, sin embargo, tanto el presidente, Donald Trump, como su vicepresidente, Mike Pence, se niegan a seguir en público.







Birx fue consultada igualmente en el programa Fox News Sunday sobre la decisión de Trump de autorizar a las iglesias a reabrir sus puertas durante este fin de semana en el que celebra el Día de los Caídos (Memorial Day), y que marca tradicionalmente el inicio del verano en el país.







"Aunque puede ser seguro para algunos ir a las iglesias y la distancia social, puede no ser seguro para aquellos con condiciones preexistentes", señaló la experta, al recordar que han recomendado que en la fase uno y dos de la reapertura se garantice que las personas con vulnerabilidades estén protegidas y resguardadas en lugares seguros mientras se reabre completamente el país.







Este domingo, el diario The Washington Post difundió un video publicado en Twitter en el que observa a un grupo numeroso de personas departiendo en el Lago de los Ozarks, en Misuri, sin atender las recomendaciones de distanciamiento social.







También la publicación recogió las declaraciones del gobernador de Arkansas, el republicano Asa Hutchinson, quien reveló el sábado que un grupo de personas que participó de una fiesta en la piscina de una escuela secundaria de ese estado y que pensó que se trataba de una actividad "inofensiva", terminó contagiada con el coronavirus.







"Los casos positivos resultaron de eso", admitió el gobernador, que entrevistado este domingo en "Fox News Sunday" recomendó "gestionar el riesgo".



"Nos tomamos el virus muy en serio, es un riesgo, causa la muerte, pero no puedes encerrarte en casa, eso es contrario al espíritu estadounidense", afirmó Hutchinson, según recoge el Post.







Estados Unidos acumula 1.628.251 casos del coronavirus SARS-CoV-2, que se ha cobrado 97.211 vidas en este país, el más afectado por la pandemia.