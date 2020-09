Exjefe máximo de las Farc declara ante órgano por la paz por reclutamiento de niños

En Colombia, el Caso 07 abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado informados a la JEP por la Fiscalía General de la Nación.

Por: EFE 04:54 PM / 08/09/2020

Rodrigo Londoño Echeverry, quien fue el último jefe máximo de la desmovilizada guerrilla de las Farc, rindió versión este martes por primera vez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano.



"Es la primera vez en la historia del país que el máximo comandante de las extintas FARC-EP comparece ante la justicia a rendir cuentas por el reclutamiento de menores", dijo la JEP en redes sociales.



La diligencia de Londoño, de carácter reservado y desarrollada de manera virtual, es una de 15 citaciones hechas por la JEP a exjefes de las Farc dentro del Caso 07, en el que ese alto tribunal también investiga hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento como el abuso, la violación y los abortos forzados.



"Quiero informarle a Colombia que no dudaré en narrar con total transparencia los hechos por los que fui convocado hoy a la JEP. Mi compromiso es trabajar por la paz con justicia social y ésta sólo es posible de la mano de la verdad y la reconciliación", escribió Londoño en su cuenta de Twitter.



En otro mensaje añadió: "Pido perdón por las conductas que miembros de nuestra extinta guerrilla hubieran podido cometer en estos asuntos. Eso nunca debió haber ocurrido".



La primera de esas citaciones la cumplió el pasado 19 de agosto el senador y exjefe de la desmovilizada guerrilla de las Farc Pablo Catatumbo Torres.





La diligencia



La JEP añadió en redes sociales que durante la diligencia Londoño tendría "que hablar de la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de niños y niñas y adolescentes en las FARC, y deberá atender las preguntas que hagan las víctimas acreditadas en el Caso 07".



Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko", no solo fue el último máximo jefe que tuvieron las Farc hasta la firma del acuerdo de paz en 2016 sino que según la JEP "hizo parte del Estado Mayor Central desde 1982, que definió la política sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes".



Con respecto a este caso la JEP informó en su momento que en una base de datos hallada en computadores del Bloque Oriental de las Farc se "encontraron 286 registros de personas que ingresaron (a la guerrilla) siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización. De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y ocho se suicidaron".



El mayor reclutador



Según el informe "La guerra sin edad", del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicado en 2018, un total 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de los distintos grupos del conflicto armado colombiano.



El documento indica que el grupo que más reclutamiento infantil hizo fue las Farc (54 % de los casos), seguido de los paramilitares (27 %) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le atribuye el 10 %.



Sin embargo, miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), surgido de la desmovilización de la guerrilla, han manifestado que quienes se unieron a ese grupo armado siendo menores de edad lo hicieron "de forma voluntaria" y no fueron reclutados forzadamente.



Una de ellas fue la senadora Griselda Lobo, conocida como "Sandra Ramírez", quien aseguró en una entrevista que no conoce ningún caso de reclutamiento forzado dentro de la guerrilla, declaraciones que fueron rechazadas por las víctimas.



El Caso 07 abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado informados a la JEP por la Fiscalía General de la Nación.