Evo Morales cree que la Interpol lo busca por delitos inexistentes

AFP

Evo Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia presionado por las Fuerzas Armadas, dijo este miércoles desde su exilio en México que la Interpol habría emitido una notificación azul en su contra por delitos que considera inexistentes.

Morales dijo en rueda de prensa que sería señalado de una decena de delitos, entre ellos el de “alzamiento armado” y de financiar al “terrorismo”.

“La Interpol me está buscando en América el Sur por delitos que no existen”, dijo Morales al señalar que, en el fondo, todo sería una cuestión de “racismo” por ser indígena.

La Interpol explica en su portal de internet que las denominadas notificaciones azules “sirven para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito”. Sólo son públicas las rojas, las de captura.

El político boliviano dijo por otro lado que ha sido invitado por el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, a su toma posesión, el próximo 10 de diciembre.

“Todavía no me he decidido (…). Agradezco esta gran invitación que es un acto de solidaridad”, respondió el boliviano.

Morales llegó como asilado político a Ciudad de México el 12 de noviembre luego de dejar la presidencia boliviana en medio de una crisis poselectoral en la que la oposición lo acusó de pretender un cuarto mandato en unos comicios que tachaba de fraudulentos.