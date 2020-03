Evalúan "cerrar completamente" Bogotá si la población no acata medidas contra coronavirus

La alcaldesa Claudia López advirtió de no hacerlo, la capital colombiana se expondría a "un crecimiento rápido y masivo del contagio".

Por: EFE 02:27 PM / 13/03/2020

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, valora "cerrar completamente" la ciudad si sus habitantes no acatan las medidas de prevención contra el coronavirus, pues considera que de no hacerlo, la capital colombiana se expondría a "un crecimiento rápido y masivo del contagio de Covid-19".



"Este desafío es serio y debemos tomárnoslo en serio, cumpliendo todas las normas #AlertaAmarilla. De lo contrario nos exponemos a un crecimiento rápido y masivo del contagio de Covid-19, lo cual nos obligaría a cerrar completamente la ciudad, como ya lo han tenido que hacer otros", dijo López en Twitter.



Como ejemplo de ello puso que a pesar de que las estaciones y los autobuses del sistema de transporte público Transmilenio se desinfectan diariamente y ahora cuentan con lavamanos, se mantiene "la misma concentración excesiva en horas pico".



"Debemos cambiar eso. Se debe organizar ya el trabajo en casa y en tres turnos realmente diferenciales de ingreso: 7:00 am, 10:00 am y 12:00 pm", agregó.



El miércoles pasado, la Alcaldía de Bogotá, donde hay cinco de los trece casos confirmados en Colombia de Covid-19, declaró la alerta amarilla en la ciudad por el previsible aumento de casos, lo que incluye medidas como el aplazamiento de eventos masivos e incentivar a las empresas a que implanten el teletrabajo.



La alcaldesa explicó entonces que pondría en marcha tres tipos de medidas con el fin de reducir el impacto del contagio masivo del Covid-19 y ganar tiempo para la atención médica a gran escala en Bogotá, ciudad de casi ocho millones de habitantes, mientras los científicos encuentran la forma de tratar la pandemia.



"Bogotá va a evitar estar en la curva roja para estar en la azul. Estamos en el nivel dos, pero de las acciones que tomemos hoy depende que tengamos tiempo para no estar en la curva roja, como Italia", dijo.



Horas después, el presidente colombiano, Iván Duque, declaró la "emergencia sanitaria" hasta el 30 de mayo en el país ante la pandemia y anunció que se cancelarán todos los eventos públicos en los que haya más de 500 personas.



La emergencia contempla además la suspensión del tránsito de cruceros por los puertos colombianos.