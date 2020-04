España se plantea extender el confinamiento

El total de casos confirmados alcanza ya los 117.110 en España y la cifra de muertos es de 10.935, con un aumento diario del 6,77%.

España sumó otras 932 muertes por coronavirus, un ligero descenso del número de fallecimientos y del ritmo de contagios, aunque estos pequeños recortes no ocultan un balance abrumador que suma hasta ahora casi 11.000 víctimas mientras el Gobierno estudia extender el período de confinamiento nacional.



El total de casos confirmados alcanza ya los 117.110 en España y la cifra de muertos es de 10.935, con un aumento diario del 6,77%, una cifra que continúa su progresivo descenso desde hace dos semanas, según los datos divulgados este viernes por el Ministerio de Sanidad.



La propagación del virus está bajando en ocho de las 17 regiones del país. Las muertes también descendieron ligeramente desde las 950 del jueves, cuando alcanzaron un nuevo máximo diario.



Las cifras suponen una "buena evolución" de la pandemia, según el análisis del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.



Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) aumentaron hasta las 6.416 personas.



Las UCI son el foco crítico de la pandemia en España, según reconocen las autoridades sanitarias, ya que en ellas se van acumulando los pacientes hospitalizados que van empeorando, a lo que se une la larga estancia en esos servicios, que puede llegar a las tres semanas.



Simón reconoció que, aunque hay zonas con un estrés "muy importante" en sus servicios de cuidados intensivos, el objetivo de llegar a principios de la semana próxima sin que esas unidades estén saturadas se está consiguiendo "poco a poco".



Posible extensión del confinamiento



Mientras tanto, el Gobierno español estudia la posibilidad de extender el confinamiento de la mayoría de la población más allá de la actual fecha límite, el próximo día 11, aunque también se debate flexibilizar alguna de las medidas de restricción de movimiento.



El confinamiento español es de los más estrictos y solo permite salir a trabajar a quienes realizan labores en sectores esenciales, como alimentación, energía, transporte, sanidad o seguridad. La gran mayoría de los ciudadanos deben permanecer en sus viviendas y solo pueden salir brevemente a comprar alimentos o pasear a sus mascotas.



Simón advirtió de que hace falta "muchísimo cuidado", ya que "existe el riesgo de que, si no continuamos con las medidas durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido pueda ir marcha atrás".



Aún así, dijo que el Ministerio de Sanidad analiza si se debe mantener el mismo nivel de aislamiento que hasta ahora o se puede "ir relajando en algunos puntos", pero sin correr el riesgo de dar marcha atrás en los avances conseguidos.



El 44 % de los españoles está dispuesto a aguantar un mes más de confinamiento y el 21,1 % hasta tres meses más, según una encuesta por internet realizada por el Gobierno de la región de Valencia.



El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no habló de esta posibilidad hoy pero apeló a "la unidad" de los ciudadanos como "la mejor fórmula" para salvar vidas y vencer al virus "mucho antes de lo que esperamos y prevemos".



Sánchez hizo este llamamiento durante una visita a una empresa de Móstoles (Madrid) que fabrica respiradores hospitalarios y que está multiplicando su producción para cubrir las actuales carencias del sistema hospitalario español, abrumado por la avalancha de enfermos graves en las UCI de algunas regiones.



Tercera morgue provisional en Madrid



Muestra de la gravedad de la situación en algunas zonas es que la región de Madrid anunció hoy que pondrá en marcha una tercera morgue provisional, en una pista de hielo de las afueras de la capital, a fin de afrontar la saturación de los servicios funerarios por el fuerte incremento de la mortalidad.



Madrid es la región española más afectada por el Covid-19, con un total de 4.483 fallecidos y 34.188 contagios.



Además, organizaciones humanitarias internacionales, con amplia experiencia en epidemias y crisis médicas, como Médicos Sin Fronteras (MSF), Médicos del Mundo y Cruz Roja, han puesto en marcha en los últimos varios hospitales de campaña y otros programas de apoyo a la sanidad española en su lucha contra el coronavirus.