España propondrá a UE un fondo de 1 a 1,5 billones de euros para la recuperación

Por: EFE 09:18 AM / 20/04/2020

España llevará al Consejo Europeo del próximo jueves la propuesta de creación de un fondo de entre un billón y un billón y medio de euros para buscar la recuperación tras la pandemia del coronavirus, que debería financiarse mediante deuda europea perpetua.



Según el documento al que ha tenido acceso Efe, que defenderá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión por videoconferencia de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, el fondo serviría para financiar medidas de reconstrucción con especial atención a los más sectores más afectados por el cierre de actividad o por las medidas de contención, como el transporte y el turismo.



Además considera que las partidas de ese fondo a los países deben hacerse por transferencias directas y no préstamos, para que no aumente el ratio de deuda pública de los países.

Solidaridad europea

Por su parte, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha urgido este lunes 20-A a "subir un escalón más" en la solidaridad europea para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 con instrumentos "innovadores" que permitan pasar de dar préstamos a hacer "programas de gasto".



La propuesta que llevará España a la cumbre que los líderes de la UE celebrarán este jueves va en esa línea, porque hay que consensuar un "estado superior de solidaridad europea" en el que se emita deuda no para "fabricar" más deuda, sino para generar recursos que cada país pueda administrar, ha dicho Borrell en una videoconferencia organizada por Nueva Economía Fórum.



"Estamos innovando con propuestas novedosas a una situación excepcional", ha declarado Borrell, para quien lo fundamental es "suministrar rentas a las personas" que no se puedan beneficiar de subsidios por desempleo o similares y capacidad financiera a las empresas para que no quiebren.



Ha reconocido, por otra parte, que "no se le pueden pedir peras al olmo", ya que la Unión Europea (UE) es una asociación de Estados y "no tiene apenas competencias en materia de salud pública".



A su juicio, al principio de la pandemia "hubo una respuesta divergente" por parte de la UE, con algunas manifestaciones "poco empáticas", pero ahora mismo el bloque comunitario está "en otra fase de convergencia en la respuesta, de mayor cooperación".



El jefe de la diplomacia comunitaria ha afirmado que la llamada a una mayor cooperación europea para superar la pandemia "se puede y se debe hacer también con respecto a la política interior de cada país".



En ese sentido, ha señalado que "visto desde Bruselas sorprende cuán agria es la política en España en momentos en los que debería, quizá, haber mayor cooperación frente a un problema común".