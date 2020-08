España mantiene 560 brotes de coronavirus

Desde que la epidemia comenzó en España, el número total de contagios llega a 297.054; y la de muertos a 28.472, de los que 26 corresponden a los últimos 7 días.

Por: EFE 03:58 PM / 03/08/2020

España mantiene 560 brotes activos de coronavirus, la mayoría asociados al ocio nocturno, y con un aumento desigual de casos, aunque no es una situación grave, aseguró este lunes el doctor Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad para la covid-19.



Ese departamento notificó este lunes 3-A 968 nuevos contagios en las últimas 24 horas, aunque problemas técnicos impidieron conocer los últimos datos de Cataluña, Madrid y Navarra, tres de las regiones más afectadas en estos momentos, al igual que Aragón.



Desde que la epidemia comenzó en España, el número total de contagios llega a 297.054; y la de muertos a 28.472, de los que 26 corresponden a los últimos 7 días.



Las autoridades sanitarias siguen con "muchísima atención" el incremento de los positivos detectados en las últimas semanas para ver si es necesario tomar medidas restrictivas más importantes o coordinarlas entre regiones, indicó en rueda de prensa.



A preguntas de los medios, excluyó que se pueda volver a decretar el estado de alarma de manera "inminente", aunque "es una opción que no ha dejado de estar desde el mismo día en que se derogó".



El estado de alarma estuvo vigente en España más de tres meses, hasta el 21 de junio, cuando terminaron las últimas restricciones de desplazamiento, se pudo viajar libremente por todo el país, se reabrieron las fronteras parcialmente y se intensificó la actividad socioeconómica. Desde entonces, los contagios comenzaron a aumentar.



Simón precisó que, en caso de decretarse de nuevo, "el estado de alarma no tiene por que ser igual" al de hace unos meses porque la situación no es la misma, y además deben darse "unas condiciones mínimas" para ello.



Por lo tanto, no existe un aumento "clave" de casos que justifiquen volver a declararlo, sino que hay que ir valorando la evolución.



Doce de las 50 provincias españolas están en fase ascendente de contagios y el resto se encuentran en una situación de estabilidad o bajada.



Simón destacó las medidas restrictivas de las actividades de ocio nocturno tomadas por las autoridades regionales para contener la propagación. "Lamento tener que decirlo porque a las personas que viven de él no les interesan estas restricciones, pero el ocio nocturno es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos", alertó.



También valoró los esfuerzos que se están haciendo en las residencias de ancianos para frenar el contagio en estos establecimientos, pero pronosticó que brotes, "desgraciadamente, va a seguir habiendo". Las residencias fueron focos muy importantes de contagio y muerte de personas de edad avanzada en los momentos más duros de la epidemia en España, en marzo, abril y mayo.