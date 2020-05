España baja del centenar de muertes por sexto día consecutivo

Portavoz sanitario: La lucha contra la pandemia avanza de forma positiva, ya que "vamos avanzando" y "no hay pasos atrás".

Por EFE 01:38 PM / 22/05/2020

Las muertes diarias por coronavirus en España volvieron a situarse por debajo del centenar, con 56 este viernes 22 de mayo, el sexto día consecutivo por debajo del centenar, informó el Ministerio de Sanidad.



Igual que este jueves, la cifra de hoy no incluye los datos de la región de Cataluña, donde "se están revisando" algunas cifras, indicó el epidemiólogo Fernando Simón, portavoz sanitario para la pandemia, en rueda de prensa.

El total de fallecidos hasta el momento es de 28.628, 688 más que este 21 de mayo. Los 632 fallecimientos que quedan tras contabilizar los 56 muertos de hoy son decesos ocurridos en días anteriores en la región de Cataluña pero que aún no habían sido contabilizados, explicó Simón.De hecho, tras validar los datos del jueves, Cataluña contabiliza un total de 6.656 muertes, lo que supone 635 más que las que figuraban en el balance de este jueves.Esta región ha notificado 150 de los 446 nuevos contagios contabilizados este 22-M, mientras que Madrid ha comunicado 376 nuevos casos y 13 fallecimientos.Simón reconoció su preocupación por los datos enviados "ayer y hoy" por Cataluña, y señaló que "si no se soluciona este problema, habrá que tener discusiones a nivel más alto" entre las administraciones nacional y regional.A pesar de ello, señaló que la lucha contra la pandemia avanza de forma positiva, ya que "vamos avanzando" y "no hay pasos atrás". Sin embargo, insistió en que "tenemos que ser precavidos" para evitar nuevos rebrotes."Si mantenemos las medidas de precaución y tenemos cuidado en la vuelta a las actividades, podemos estar muy cerca de tener el virus en niveles prácticamente indetectables", indicó Simón.