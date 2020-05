Escuelas y algunos comercios reabrirán parcialmente en junio: Boris Johnson

En julio podrían reactivarse la hostelería. Autorizó retorno al trabajo y salidas ilimitadas con distanciamiento

Por: EFE 02:26 PM / 10/05/2020

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este domingo 10 de mayo que las escuelas primarias y algunos comercios podrán reabrir parcialmente en junio en Inglaterra si la pandemia del coronavirus sigue controlada.



Si los científicos lo aconsejan, en julio podrían reactivarse también el sector de la hostelería y algunos espacios públicos, señaló el líder conservador, al presentar en un discurso "los primeros pasos cautelosos" hacia el desconfinamiento.



Johnson también reveló un nuevo Sistema de alerta Covid de cinco niveles que permitirá controlar la evolución de la pandemia en diferentes partes del territorio y modificar las restricciones según sea necesario.

Vuelta al trabajo

Johnson autorizó el regreso al trabajo de las personas que no puedan hacerlo desde su casa y salidas "ilimitadas" a hacer deporte y tomar el sol, al presentar "un primer esbozo de hoja de ruta" para salir del confinamiento impuesto el 23 de marzo.



En un discurso televisado, el líder conservador conminó a respetar las normas de higiene y distanciamiento personal, so pena de multa, e instó a no usar el transporte público y desplazarse en coche, bicicleta o a pie.



Las nuevas medidas, que se cancelarán si se detecta un rebrote de la pandemia, solo se aplicarán en Inglaterra -la región más poblada del Reino Unido, con 56 millones de habitantes de un total de 66,6 millones-, pues Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias y ya han advertido de que mantendrán el confinamiento.