Escala crisis en Perú, Congreso debate destituir a Vizcarra

El Congreso de Perú comienza a debatir este viernes 11 de septiembre una moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por supuesta "incapacidad moral", en el marco de una sorpresiva crisis política en medio de la pandemia del coronavirus.

Vizcarra, quien asumió el poder en marzo de 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pabo Kuczynski, de quien era vicepresidente, quedó el jueves contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato con un cantante. El escándalo estalló con la difusión de unos audios del mandatario.

"No voy a renunciar, no me voy a correr", dijo Vizcarra el jueves 11 de septiembre en la noche en un mensaje por televisión, pero poco después seis de los nueve partidos con representación en el Congreso anunciaron la presentación de la moción para declarar la "vacancia" de la presidencia.