Envían refuerzo de 100 profesionales de salud a hospitales públicos de Miami

Por: EFE 08:30 PM / 07/07/2020

El estado estadounidense de Florida enviará un centenar de profesionales de enfermería al Sistema de Salud Jackson del condado Miami-Dade, luego de que el ente público con varios hospitales solicitara ayuda por el significativo aumento de ingresos por contagio de covid-19 en los últimos días.







En una conferencia de prensa que tuvo lugar este martes 7-J en el antiguo Panamerican Health Center de Miami, el gobernador floridano, Ron DeSantis, anunció que el estado enviará 100 profesionales de la salud contratados, en su mayoría enfermeras, para poder aumentar las operaciones del Jackson Health System.







"Las enfermeras son necesarias para ayudar a aislar y tratar a las personas que ingresan a los hospitales por razones no relacionadas con covid y luego dan positivo", explicó el gobernador en la rueda de prensa.







"La gente no ha dejado de sufrir ataques cardíacos de repente y no se ha sentido tan cómoda buscando atención médica" en Florida, dijo el gobernador.







Junto a DeSantis se encontraba Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade, el condado considerado epicentro de la pandemia en Florida, donde ha habido 50.000 casos de la covid-19 desde el 1 de marzo pasado hasta hoy.







El gobernador dijo que el Gobierno federal también está trabajando para enviar enfermeras adicionales al sur de Florida, pero que él quería actuar antes.







Florida extiende estado de emergencia sanitaria







DeSantis también firmó este martes una extensión por 60 días de la orden ejecutiva que declara el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, emitida inicialmente en marzo de este año.







La orden 20-166 fue fechada en Tallahassee, capital estatal, y prorroga la 20-52 del 9 de marzo, que tiene como objetivo facilitar las compras de productos para combatir la enfermedad y contratar personal con ese mismo fin fuera del estado.







Más enfermos y más jóvenes







De acuerdo con el diario local Miami Herald, el Jackson Memorial ha lidiado con un constante aumento de pacientes de COVID-19 en el último mes.







Este hospital ha estado viendo oleadas de pacientes más jóvenes en edad laboral que no tienen más remedio que trabajar y, a su vez, exponerse al virus, indicó el presidente del Jackson Health System, Carlos Migoya, según recoge el mismo rotativo.







Migoya solicitó ayuda a DeSantis este lunes por la noche, según un portavoz del hospital citado por el Herald.







Además del Jackson Memorial, el sistema consta de otros centros como el Jackson South Medical Center, el Jackson North Medical Center, el Holtz Children's Hospital, el centro de rehabilitación Christine E. Lynn y una red de centros pequeños que opera a nivel de barrios denominada UHealth Jackson Urgent Care.







Según los datos actualizados de la web privada Florida COVID Action, en el Jackson Memorial hay un total de 426 camas disponibles, incluidas 25 en la unidad de cuidados intensivo (ICU) para adultos y 3 en la destinada a los niños.







El Hospital Jackson North Miami Beach cuenta con 112 camas, incluyendo una de ICU, y el Jackson South Medical Center tiene 50 camas disponibles, que incluyen 4 para adultos en cuidados intensivos.







El condado Miami-Dade, con 6.801 camas de hospitales, tiene actualmente 1.809 disponibles, el 21 % del total, mientras que Florida dispone en esta momento de 1.214 camas de ICU, según la web de la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA, en inglés).







En Miami-Dade, principal foco de la covid-19 en el estado, ha habido hasta ahora 51.028 casos, contando los 2.066 surgidos en las últimas 24 horas, y 1.057 muertes, seis más que ayer, según el Departamento de Salud de Florida.







Las autoridades del condado han reaccionado con campañas para concienciar a la población de la necesidad de usar mascarillas, respetar las distancias de seguridad y extremar la higiene, y también con medidas que afectan a restaurantes, gimnasios y otros locales que habían reabierto en junio después de permanecer cerrados en la mayoría de los casos desde marzo.







En las últimas 24 horas se contabilizaron 7.437 casos nuevos y 63 fallecimientos por la enfermedad en todo el estado.







Desde el 1 de marzo Florida acumula 213.794 casos de coronavirus, de los cuales la gran mayoría se han producido desde comienzos de mayo, cuando comenzó la reapertura económica.