En Irán 278.827 personas han contraído el virus

El brote ha causado ya la muerte de 14.634 personas en el país.

Por: EFE 01:13 PM / 21/07/2020

El Ministerio de Salud de Irán informó este martes 21 de julio que otras 229 personas han fallecido por la covid-19, la cifra más alta de decesos diarios desde el inicio del brote, que ha causado ya la muerte de 14.634 personas en el país.







La portavoz de Salud, Sima Sadat Lari, anunció que en las últimas 24 horas 2.625 personas dieron positivo en los test y que de esa cifra 1.977 tuvieron que ser hospitalizadas.







Hasta este martes, un total de 278.827 personas han enfermado del nuevo coronavirus, de las que 14.634 han fallecido, 242.351 se han recuperado y 3.589 se encuentran en estado grave.







Doce provincias están calificadas de estado rojo, el nivel más elevado de riesgo, mientras otras trece, entre ellas Teherán e Isfahán, se encuentran en alerta.







Irán, el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, logró reducir sus datos diarios de contagios y fallecimientos entre mediados de abril y principios de mayo, cuando las cifras fueron de tres y dos dígitos respectivamente, pero desde entonces han vuelto a repuntar.







Las autoridades iraníes no llegaron nunca a imponer el confinamiento a la población pero sí cerraron escuelas, mezquitas, los comercios no esenciales e incluso los parques, entre otras medidas, que ya se han levantado.







Las restricciones han vuelto no obstante a aplicarse en zonas de las provincias consideradas de alto riesgo y desde principios del presente mes de julio el Gobierno iraní impuso el uso obligatorio de las mascarillas en lugares concurridos.