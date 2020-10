Empresarios italianos lidian con 'mafias' y extorsiones en plena pandemia

"Si no me pagas, te partimos en dos pedazos". Un empresario italiano cuenta a la AFP aún angustiado por las amenazas y coacciones que recibió de delincuentes y mafiosos que se aprovechan de la pandemia para obtener dinero.

Testimoniar no es fácil, confiesa Gabriele Menotti Lippolis. "Lo hago porque creo que los empresarios deben denunciar cuando ocurre. Por el bien de las empresas y del país", dice.

"No debemos aceptar violencia, ni amenazas, hay que mostrar que el Estado es más fuerte. Solo unidos venceremos a las mafias", añade.

Menotti Lippolis, de 43 años, dirige una empresa de eventos y tiene también intereses en el turismo, entre ellos varios restaurantes y uno de los mayores "beach club" de la región de Apulia (sur).

En dos ocasiones ha sido víctima de intentos de extorsión, en 2013 y 2017.

"Alguien se me acercó y me pidió que pagara una buena suma de dinero. Evité responder inmediatamente que 'no', para ganar media hora de tiempo de manera de ir a la comisaría a presentar la denuncia. Las fuerzas del orden arrestaron al que me había amenazado. Las autoridades siempre han estado de mi lado. Eso es importante, porque son momentos muy difíciles. Yo pensaba en mi familia, en mis colaboradores", porque "las amenazas eran claras", afirma.