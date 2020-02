Empresarios de Panamá piden abrir mercado laboral a extranjeros calificados

Solo los nacionales pueden ejercer libremente las ingenierías, medicina, derecho, educación, economía, farmacia, nutrición, entre muchas otras profesiones.

Por: EFE 12:05 PM / 09/02/2020

Panamá tiene la necesidad "urgente" de atraer talento extranjero para apalancar un nuevo modelo de crecimiento y para fortalecer la educación y ponerla en "sintonía con la hora global", dijo este domingo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).



En Panamá solo los nacionales pueden ejercer libremente las ingenierías, medicina, derecho, educación, economía, farmacia, nutrición, entre muchas otras profesiones, además de decenas de oficios.



La ley ofrece algunas opciones específicas para la entrada de profesionales extranjeros y dependiendo de estas, limita su presencia al 10 % - 15 % de la plantilla laboral.



"Debemos eliminar las restricciones que hemos creado artificialmente para carreras como ingeniería, arquitectura, abogacía y medicina", dijo este domingo la CCIAP, que agrupa a unas 1.800 empresas de 15 sectores económicos del país centroamericano.



Argumentó que "al limitar la práctica de profesionales externos y no contar con una educación de calidad mundial, limitamos la capacidad del país de aumentar el conocimiento, la innovación y la tecnología además de disminuir nuestras ventajas competitivas".



La CCIAP recordó que Panamá "figure a la cola en las mediciones internacionales de educación, muy por debajo del promedio mundial y de la media de la región", lo que evidencia "el error de impedir que catedráticos extranjeros enseñen" en las universidades panameñas "mientras otros países buscan, precisamente, la importación de tal riqueza de conocimiento".



"Tenemos que competir por talento profesional que nos ayude a fortalecer la educación nacional con una visión transformadora y en sintonía con la hora global. Al importar cerebros o "know how", elevamos el perfil de los profesionales panameños, lo que en la práctica aumenta los trabajos y mejora los salarios", dijo la CCIAP.



Y esos es una necesidad urgente cuando el país, tras registrar durante años uno de los crecimientos económicos más destacados de la región, muestra "una desaceleración cada vez más marcada", lo que indica que debe "ir cambiando su modelo de progreso por actividades más complejas o sofisticadas".



Esa es la idea expresada por el director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, y acogida por CCIAP.



"La clave para que Panamá se convierta en una potencia regional está en replicar y extender experiencias ya desarrolladas aquí mismo, como las de Panamá Pacífico y la Ciudad del Saber, partiendo del hecho cierto de que el país esté a la cabeza en las Américas en cuanto a inversión extranjera", dijo la Cámara.



Por ello, "lejos de restringir el ingreso de talento extranjero, debemos promoverlo con un cambio significativo de nuestra cultura para ver, en los que llegan, no competidores sino aliados en el esfuerzo común de expandir nuestra frontera de oportunidades".



El gremio ya anticipó en su declaración pública que este planteamiento será repudiado por sectores panameños, como generalmente han hecho todos los colegios profesionales frente a esta iniciativa que resurge periódicamente en Panamá.



Los que se resisten son "quienes optan por ver a Panamá inamovible en el tiempo. Pero el mundo cambia; así lo supo ver Belisario Porras (1856-1942)", tres veces presidente de Panamá, "cuando llevo nuestro país a otro escalafón al traer juristas y profesores de Centroamérica y arquitectos del Perú".



"Al igual que el expresidente Harmodio Arias (1886-1963) cuando recibió profesores españoles que ayudaron a cimentar las facultades de Derecho y Medicina de la Universidad de Panamá", destacó al CCIAP, al recordar que no siempre estuvieron restringidas las profesiones en este país.