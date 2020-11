Elon Musk supera a Bill Gates como el segundo hombre más rico del mundo

La fortuna del dueño de Tesla subió a 127.900 millones de dólares. Jeff Bezos (Amazon) sigue en primer lugar con un patrimonio de $182.000 millones.

Por: Agencias 08:59 AM / 24/11/2020

El incremento del valor de las acciones de la firma de autos eléctricos Tesla, provocó que su CEO, Elon Musk, se convierta en el segundo hombre más rico del mundo, suplantando al cofundador de Microsoft, Bill Gates.

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el alza del 6.58% de los títulos de Tesla, llevaron la fortuna de Musk a los 127.900 millones de dólares.

Es posible que Musk incremente sustancialmente su fortuna ya que Tesla será incluida en el índice bursátil S&P 500 a partir del 21 de diciembre de 2020 y las acciones de la automotriz representan cerca de tres cuartas partes del patrimonio del empresario.

Con todo, Musk todavía está detrás del fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien tiene un patrimonio de 182.000 millones de dólares.

Musk empezó el año 2020 siendo la 35a. persona más rica del mundo, pero ahora superó a Bill Gates quien “solo” tiene una fortuna de 127.700 millones de dólares.

No es la primera vez que Gates no es el segundo hombre más rico del mundo y de hecho tendría una fortuna mucho más grande de la que hoy posee si no hubiera donado 26.000 millones de dólares a la Fundación Bill y Melinda Gates desde 2006.

A pesar de la pandemia y los despidos generalizados que han afectado de manera desproporcionada a la clase trabajadora y los pobres del mundo, este año ha sido lucrativo para las personas más ricas del mundo. Los miembros del índice de Bloomberg han ganado colectivamente un 23%, o 1,3 billones de dólares, desde que comenzó el año.