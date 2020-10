El voto de los abuelos: un peso pesado en elecciones de EE UU

La preferencia de millones de adultos mayores será decisiva en unos comicios tan reñidos como los del próximo 3 de noviembre.

Por: EFE 10:11 AM / 10/10/2020

Un "ejército" de millones de votantes disciplinados y pragmáticos hará oír su voz en las elecciones de noviembre en EE UU con el cuidado de la salud como bandera. Son los adultos mayores, un peso pesado en cualquier elección y más aún cuando son tan reñidas como las de 2020.



Los dos protagonistas de las presidenciales del 3 de noviembre, el presidente republicano Donald Trump y el exvicepresidente demócrata Joe Biden, que tienen 74 y 77 años respectivamente, forman parte del llamado "poder gris" por derecho propio.



En las últimas dos décadas los candidatos presidenciales republicanos han gozado de las preferencias de los electores de más edad, pero en 2020 las cosas parecen estar cambiando.



"Estamos viendo que los jubilados están yendo más y más hacia el Partido Demócrata", dice a Efe Eva Domínguez, asistente legislativa de la Alianza de Jubilados Estadounidenses.



Para Domínguez, de origen paraguayo, el miedo a la covid-19 y el rechazo a cómo ha manejado el Gobierno Trump la pandemia, así como el temor a que el presidente suspenda permanentemente la contribución de los trabajadores al Seguro Social, son las principales razones del cambio.



Un disciplinado "ejército" de votantes



La directiva de la Alianza de Jubilados Estadounidenses, organización que cuenta con más de 4,4 millones de socios, dice que las personas mayores son "las que votan siempre".



Ivonne Fernández, subdirectora de Asuntos Legislativos y Alcance Multicultural de Aarp, una organización sin ánimo de lucro con más de 38 millones de socios y dedicada a los mayores de 50 años, subraya a Efe que hay más de 116 millones de personas en Estados Unidos en ese gran grupo de edad.



Son los votantes "más disciplinados". No son solo los que más participan en las elecciones y más regularmente lo hacen, sino que además son exigentes con los candidatos, dice.

Bea Lumpkin, una mujer de Chicago de 102 años, es un ejemplo de la "consistencia" del votante mayor.



Bien pertrechada contra el frío y la covid-19, Lumpkin fue retratada esta semana por su nieto cuando metía el sobre con sus papeletas de votación en un buzón de correos. "No hay excusa para no votar", dijo en un mensaje para todos los grupos de edad.



Fernández, de origen colombiano, explica que, como grupo, los mayores de 50 años no están comprometidos con un partido y votan por el candidato que más convenga a sus intereses.



En 2016 se inclinaron por el hoy presidente Donald Trump, que en ese grupo de edad le sacó siete puntos de ventaja a la demócrata Hillary Clinton y en el subgrupo de mayores de 65 años, 13 puntos.



Por el contrario, en las elecciones legislativas de 2018 favorecieron a los candidatos del Partido Demócrata.



La salud es lo primero



Por quién votarán este noviembre solo lo saben ellos, pero la directiva de Aarp está segura de que antes de decidir su voto estudiarán las propuestas de Trump y Biden sobre los asuntos que más le preocupan, que son, sin lugar a dudas, los referidos a la salud.



Temas como el Seguro Social, Medicare (programa de atención médica para adultos mayores) y los precios de los medicamentos, que en EE UU son "los más caros del mundo", van a ser determinantes.



La "seguridad financiera" es históricamente importante para ellos pero, en los tiempos de la covid-19, la salud es lo primero.



Domínguez indica al respecto que el hecho de que el Seguro Social se pueda quedar sin fondos si los trabajadores no vuelven a hacer contribuciones, que en septiembre fueron suspendidas por Trump hasta diciembre, preocupa no solo a los jubilados sino a los que piensan retirarse en un plazo no muy lejano como ella misma.



El propio Trump ha añadido incertidumbre al hablar de reformar el Seguro Social y el Medicare en distintos ámbitos, dice.



Entre los latinos, según una reciente encuesta del canal Univisión, el grupo de edad menos conforme con la gestión presidencial de Trump es el de mayores de 50 años, con un 75 % de desaprobación, cinco puntos más que el conjunto de esa comunidad.



El 70 % de los latinos de 50 años o más piensa votar por la fórmula Biden-Kamala Harris y el 19 % por la de Trump-Mike Pence.



A nivel general, el exvicepresidente le saca actualmente al presidente un promedio de 9,4 puntos de ventaja en las encuestas nacionales sobre intención de voto, según la web RealClearPolitics.



Florida y sus votantes "dorados"



La diferencia se reduce a 4,5 puntos en Florida, el segundo estado con más personas mayores en proporción a su población, que además no es bastión de ningún partido y otorga 29 importantes votos en el Colegio Electoral al candidato que gane en su territorio.



El voto de los mayores es aún más decisivo en Florida que en otros lugares del país, dice Fernández.



El 60 % de los votantes en Florida en las elecciones de 2016 fueron personas mayores de 50 años, un porcentaje mayor al que representan en el conjunto de la población, según Aarp.



El director de Aarp Florida, Jeff Johnson, advirtió recientemente a los candidatos de que "no den por seguro" el voto de los mayores. "Sería una estrategia francamente pobre hacerlo", dijo.



También les advirtió que los floridanos, debido a la pandemia, están votando más por correo o anticipadamente que en anteriores elecciones, por lo que sí quieren ganar su voto deben "hacer suyas sus preocupaciones ahora".