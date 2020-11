El retorno a clases presenciales en 2021 será voluntario en Perú

Todo el año escolar del 2020 se ha realizado en forma remota, a través de clases en plataformas virtuales y en programas de radio y televisión, dado que la pandemia empezó en Perú en marzo, al mismo tiempo que el inicio del calendario estudiantil.

07:41 PM / 05/11/2020

El retorno a las clases presenciales en las escuelas en el 2021 será gradual y voluntario en Perú, con el fin de mantener las medidas de prevención para evitar el contagio de la covid-19, que ha infectado a más de 911.000 personas en el país.



Todo el año escolar del 2020 se ha realizado en forma remota, a través de clases en plataformas virtuales y en programas de radio y televisión, dado que la pandemia empezó en Perú en marzo, al mismo tiempo que el inicio del calendario estudiantil.



Sin embargo, el Ministerio de Educación estimó en agosto pasado que unos 300.000 alumnos, de más de 10 millones de estudiantes en el país, habían quedado fuera de clases este año por complicaciones para seguir la educación a distancia, entre otros motivos.



Por esta razón, en algunas zonas rurales de la sierra sur del país, con bajo nivel de contagios, ya se han retomado las clases presenciales porque los alumnos no tenían acceso a medios electrónicos ni a Internet.



Con miras al año escolar 2021



"Tenemos un plan y vamos a iniciar un debate más formal para el retorno a las clases; no vamos a obligar a nadie, será voluntario y se ejecutará cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios, pues todos tenemos que seguir cuidando nuestra salud y no podemos bajar la guardia ante el covid-19", declaró el ministro de Educación, Martín Benavides, este jueves.



A poco más de un mes para que concluya el año escolar 2020, Benavides explicó que el plan ha recogido las recomendaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el retorno seguro a las escuelas.



En ese sentido, señaló que los municipios ayudarán a evaluar los porcentajes de contagio, las medidas de bioseguridad y el estado de salud de maestros y alumnos.



A pesar de que el gobierno anunció en julio pasado la distribución de tablets para que los alumnos pueda seguir sus clases a distancia, estas recién han empezado a entregarse en octubre y deben terminar de hacerlo en diciembre.



Más de 900 mil casos confirmados



Desde marzo hasta la fecha, Perú ha reportado tener 911.787 casos confirmados de covid-19, con 835.694 pacientes recuperados de la enfermedad, y 5.287 hospitalizados.



El número de fallecidos se ha elevado a 34.671, lo que representa la tasa más alta de mortalidad en el mundo.



De otro lado, el ministerio del Ambiente está promoviendo el uso de mascarillas reusables, de tela, para evitar la utilización indiscriminada de prendas descartables que incrementan la generación de desechos contaminantes.



"Somos aproximadamente 33 millones de peruanos, entonces si cada uno de nosotros usamos una mascarilla descartable diaria, la cantidad de residuos ya es bastante exorbitante", declaró la viceministra de Gestión Ambiental, Lies Linares, a la agencia estatal Andina.



La funcionaria agregó que "es importante romper un mito (porque) generalmente pensamos que las mascarillas de tela no nos van a proteger", pero que sí se puede comprobar si una mascarilla evita el paso de las gotas de un aerosol.