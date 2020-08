El respiro del covid-19 a Florida duró poco: 276 muertes más en 24 horas

Es la cifra mayor de fallecimientos desde que el 1 de marzo se registró oficialmente el primer contagio de la enfermedad en Florida. Hasta este 11-A el récord estaba en las 257 muertes de residentes del 31 de julio.

Por: EFE 01:00 PM / 11/08/2020

El respiro que el covid-19 estaba dando a Florida en los últimos días terminó este martes 11-A con un récord de 276 muertes en 24 horas, contando solo a residentes en el estado, de acuerdo con el Departamento estatal de Salud.



Es la cifra mayor de fallecimientos desde que el 1 de marzo se registró oficialmente el primer contagio de la enfermedad en Florida. Hasta este 11-A el récord estaba en las 257 muertes de residentes del 31 de julio.



En las últimas 24 horas se registraron además 5.831 casos positivos nuevos, una cifra superior a la del lunes, pero muy por debajo del récord de 15.300 al que se llegó a mediados de julio.



Desde el 1 de marzo hasta hoy 542.792 personas se han contagiado de covid-19, y 8.553 residentes, más 132 no residentes han muerto por esa enfermedad en Florida.



Ayer la cuenta total era de 536.961 contagiados y 8.277 residentes fallecidos más 129 no residentes.



El Departamento de Salud de Florida contabiliza por separado las muertes de residentes y no residentes y en el último caso tan solo difunde el número acumulado sin especificar lugar y fecha.



De las últimas muertes, 35 fueron en Miami-Dade County, 35 en Broward y cuatro en Palm Beach County, que son los tres condados de Florida donde la incidencia de la COVID-19 es mayor.



Miami-Dade acumula a día de hoy 135.130 casos y 1.909 muertes (solo residentes), Broward, 63.605 y 856, y Palm Beach, 37.641 y 940.



Dos condados del centro de Florida, Hillsborough y Orange, que tienen como principales ciudades Tampa y Orlando, respectivamente, han superado los 30.000 casos. El primero está cerca de las 400 muertes y el segundo rozando las 300.



La tasa de positivos en las 66.962 pruebas de covid-19 cuyos resultados se conocieron hoy fue de 10,3 %, después de dos días seguidos en que se mantuvieron por debajo del 10 %.



La semana pasada el Instituto para la Evaluación y Medición de la Salud (IHME) dio a conocer unas proyecciones que indican que las muertes en Florida llegarán a casi 16.000 para el 1 de octubre y a más de 19.000 el 1 de diciembre en un escenario con las mismas condiciones que ahora en cuanto a medidas preventivas.