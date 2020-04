El nombre de Trump estará impreso en los cheques de ayuda por coronavirus

Los ciudadanos recibirán hasta 1.200 dólares y las parejas hasta $ 2.400, más $ 500 por niño.

Por: Agencias 03:24 PM / 15/04/2020

En una orden de último minuto del Departamento del Tesoro, el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparecerá en los cheques que se enviarán a millones de estadounidenses para combatir los efectos económicos del coronavirus, confirmó a CNN el martes 14-A un alto funcionario de la administración.

La decisión de agregar el nombre de Trump no resultará en un retraso para los estadounidenses que recibirán esos cheques, dijo el alto funcionario de la administración.

El diario The Washington Post fue el primero en dar la noticia el martes 14-A.

Dos altos funcionarios le dijeron al diario que la decisión probablemente retrasaría la fecha de entrega del primer conjunto de cheques en papel, lo que podría dilatar un proceso que ya podría demorar hasta 20 semanas. Pero el Departamento del Tesoro rechazó la aseveración y un portavoz del departamento le aseguró al diario que el primer lote de cheques aún estaba programado para salir la próxima semana.

“Los cheques de pago de impacto económico están programados para salir a tiempo y exactamente según lo planeado, no hay absolutamente ningún retraso”, dijo el portavoz del Tesoro al periódico.

Montos y elegibilidad

Los ciudadanos recibirán hasta 1.200 dólares y las parejas, hasta US$ 2.400, más US$ 500 por niño.

Pero los pagos empiezan a reducirse para los individuos con ingresos brutos anuales de más de US$ 75.000 y las parejas casadas que ganan más de US$ 150.000. El monto se reducirá en US$ 5 por cada US$ 100 adicionales en el ingreso bruto ajustado.

La elegibilidad se basa en gran medida en los ingresos y excluye a los individuos que ganan más de US$ 99.000 al año y las parejas casadas (sin hijos) que ganan más de US$ 198.000. Aquellos que pueden ser catalogados como dependientes a efectos fiscales, como muchos estudiantes universitarios, tampoco son elegibles para los pagos, así como los inmigrantes indocumentados que no tienen números de Seguro Social.

Pero todos los demás deberían recibir algo de dinero.

Algunos de esos pagos ya comenzaron a depositarse en cuentas bancarias.

Los primeros pagos se destinan a aquellos que ya presentaron sus declaraciones de impuestos de 2018 o 2019. Los beneficiarios del Seguro Social también recibirán automáticamente sus pagos, incluso si no han presentado una declaración.

“Presidente Donald J. Trump”

Citando a altos funcionarios de la agencia, The Washington Post informó que las palabras “Presidente Donald J. Trump” aparecerían en la línea del memo en el lado izquierdo de los cheques, lo que sería la primera vez que el nombre escrito de un presidente aparece en un cheque del IRS (Servicio de Impuestos Internos, en inglés: Internal Revenue Service).

La noticia llega cuando el Departamento del Tesoro se apresura a enviar cheques de estímulo de coronavirus a decenas de millones de contribuyentes que no han autorizado depósitos directos, y podrían esperar semanas para recibir los cheques por correo.

Según un memorando del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, los cheques en papel se emitirán a una tasa de aproximadamente 5 millones por semana, y podría tomar hasta 20 semanas emitirlos todos. Las personas con los ingresos más bajos, en función del ingreso bruto ajustado, recibirán los cheques primero.

Trump había pedido confidencialmente al secretario del Tesoro Steven Mnuchin si podía firmar oficialmente los cheques, dijeron tres funcionarios de la administración a The Washington Post.

El Presidente, sin embargo, no está autorizado a firmar los pagos del Tesoro, una práctica que generalmente tiene un empleado del gobierno para evitar el uso político de los cheques.

Trump había negado previamente querer firmar los cheques durante una sesión informativa a principios de este mes.

“No. ¿Yo firmar? No. Hay millones de cheques. ¿Voy a firmarlos? No. Es una iniciativa de la administración Trump”, dijo el 3 de abril. “¿Pero quiero firmarlos? No.”