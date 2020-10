El ministro de Salud de Bolsonaro tiene covid-19

El general Eduardo Pazuello se realizó la prueba tras sentir malestar el lunes, motivo por el cual se vio obligado a cancelar algunos compromisos de su agenda.

Por: EFE 03:43 PM / 21/10/2020

El ministro brasileño de Salud, Eduardo Pazuello, dio positivo para el nuevo coronavirus, con lo que se convirtió en el duodécimo integrante del Gabinete, así como también el presidente, Jair Bolsonaro, en contraer la enfermedad, confirmó este miércoles 21-O la cartera.



Aunque el Ministerio no dio detalles del estado actual de salud del ministro, el periódico Folha de Sao Paulo señaló que el general se realizó la prueba tras sentir malestar el pasado lunes, motivo por el cual se vio obligado a cancelar algunos compromisos de su agenda.



En total, 12 de los 23 ministros del actual Gobierno han contraído la covid, la mayoría de ellos asintomáticos. El último caso antes del titular de Salud fue el del ministro de Comunicaciones, Fabio Faría, una semana atrás.



Pazuello, un general del Ejército sin experiencia en el área, asumió en mayo pasado como ministro interino de Salud de Brasil en medio de la crisis generada por la covid-19 y tras la renuncia de los dos anteriores titulares del cargo por discrepar con el presidente sobre el combate a la pandemia.



Tras cuatro meses como encargado, el militar fue ratificado en septiembre por el mandatario brasileño como ministro titular de la cartera y hasta este miércoles el líder ultraderechista mantenía con Pazzuelo una luna de miel nunca vista con sus dos antecesores.



El general ha sido centro de atención en Brasil este miércoles, luego de que el mandatario brasileño lo desautorizara públicamente por anunciar, la víspera, la suscripción de un acuerdo para comprar 46 millones de dosis de la "Coronavac", la vacuna de la empresa china Sinovac, por 427 millones de dólares.



El Jefe del Estado afirmó en mensajes en las redes sociales que el Gobierno no se puede comprometer con la compra de una vacuna cuya eficacia y seguridad no ha sido comprobada previamente por el Ministerio de Salud ni certificada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).





La "Coronavac" es desarrollada y experimentada en Brasil por Sinovac en asociación con el Instituto Butantan, una institución científica vinculada al estado de Sao Paulo, cuyo gobernador, Joao Doria, es un importante rival político de Bolsonaro.



La decisión generó una gran polémica entre diferentes sectores del país, que criticaron el veto del líder ultraderechista a la vacuna que desarrolla la empresa china Sinovac en una aparente decisión para impedir que tal acuerdo favorezca a rivales políticos.



Brasil confirmó 661 nuevos decesos por coronavirus en la última jornada, con lo cual el total de fallecidos llegó a 154.837, mientras que los casos confirmados ascienden ahora a 5.273.954, tras la notificación de 23.227 nuevos contagios, informó ayer el Ministerio de Salud.