El lavado de jeans contamina las aguas del Ártico

Investigadores detectado microfibras procedentes de estas prendas en las aguas canadienses.

Por: EFE 01:31 PM / 02/09/2020

Investigadores canadienses han detectado microfibras procedentes de jeans en muestras de agua recogidas desde los Grandes Lagos de Norteamérica hasta el océano glaciar Ártico, por lo que temen que el lavado de esta popular vestimenta esté contribuyendo a la contaminación de las aguas.



El estudio fue publicado este miércoles 2-S en la revista científica Environmental Science and Technology Letters y señala que hasta una cuarta parte de todas las microfibras detectadas en las muestras proceden de estas prendas.



Según los autores, de la Universidad de Toronto, las muestras fueron tomadas como parte de un programa de investigación de mayor dimensión, e independiente, sobre los diferentes contaminantes que se encuentran en las aguas canadienses.



Los investigadores también utilizaron "pares individuales de pantalones vaqueros 501 Original Fit para mujeres (producidos por la marca Levi Strauss) de "diferentes estilos y edades" que fueron lavados con lavadoras.



El agua utilizada para lavar los pantalones fue recogida para analizar su contenido.



"Utilizamos un ciclo de lavado de 25 minutos de duración y una temperatura de 16 grados centígrados que representa las condiciones medias de lavado en los hogares de Norteamérica", explicaron los investigadores canadienses, que añadieron que no usaron detergente en el estudio.



"No hay consenso científico en estos momentos de la influencia del detergente en la liberación de microfibras", indicaron.



Esta prueba en el laboratorio reveló que alrededor de 50.000 microfibras se desprenden de la superficie de los vaqueros cada vez que son lavados.



Tras analizar las muestras, tanto las recogidas en los Grandes Lagos y el océano Artico como las del lavado en el laboratorio, los investigadores señalaron que entre el 12 y el 23 % de las micro fibras detectadas en los sedimentos pueden ser identificadas como procedente de la tela de jean.



Algunas de las microfibras fueron halladas en muestras recogidas a 1.500 metros de profundidad por lo que los investigadores consideran que estas partículas pueden viajar grandes distancias.



La principal autora del estudio, Miriam Diamond, señaló que el descubrimiento de las microfibras en el Archipiélago Artico Canadiense "es simbólo de la extensión del impacto humano".



Los investigadores canadienses también plantearon la realización de más estudios para determinar el impacto que las microfibras de los pantalones vaqueros tiene en la vida acuática.