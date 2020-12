El expresidente uruguayo Vázquez evoluciona de trombosis y tiene falla renal

Álvaro Vázquez comentó que, pese a la "debilidad y fragilidad de su estado de salud", su padre conserva el "buen ánimo" y el sentido del humor.

El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, evoluciona "favorablemente" de una trombosis en la pierna izquierda y ahora se enfrenta a un fallo renal, todo a consecuencia del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2019, explicó uno de sus hijos, Álvaro Vázquez, oncólogo de profesión como él.







En una comparecencia ante la prensa ante la casa del que fuera dos veces presidente de Uruguay (2005-2010 y 2015-2020), Vázquez reconoció que el cáncer que sufre su padre "es una enfermedad que ha avanzado", pero que no se encuentra en "un momento de gravedad".







El doctor Vázquez explicó que su padre ha evolucionado en los últimos días de manera favorable de la trombosis que sufrió en la pierna izquierda y de una infección que lo aquejaba, lo que ha generado cierto "optimismo" en la familia.







No obstante, agregó que surgió "una cierta falla renal" que el equipo médico está tratando de "revertir".







"Estas complicaciones son esperables en un paciente oncológico. Poco a poco se va deteriorando su estado de salud general y queda vulnerable a otras patologías", argumentó.







Vázquez comentó que, pese a la "debilidad y fragilidad de su estado de salud", su padre conserva el "buen ánimo" y el sentido del humor. A ese respecto, relató una anécdota sobre los mensajes que aparecieron durante el fin de semana dándole por muerto.







"El viernes apareció en un medio de prensa que había fallecido a las 4:00 de la mañana. A las 8:000 yo estuve acá y le dije: '¿Sabes que te moriste a las 4:00?'. Y él respondió: 'Bueno, díganles que resucité a las 8:00'. Así toma las noticias falsas, que en nada ayudan en esta situación", indicó.







El hijo del exmandatario confirmó que su padre sigue con los cuidados habituales de la internación domiciliaria en que se encuentra y que la mayor parte del día está "en reposo".







"(Seguimos) Esperando que la salud de mi padre siga evolucionando, esperemos que evolucione bien, esa es la esperanza que tenemos. Somos conscientes también de que en esta etapa (los pacientes oncológicos) pueden evolucionar favorablemente o no y estamos preparados para las dos situaciones", argumentó.







El expresidente anunció el 18 de agosto de 2019, cuando todavía era presidente de Uruguay, que le fue detectado un nódulo pulmonar y, cinco días después, se confirmó que el tumor era cancerígeno.







Tras un tratamiento médico, en diciembre se dio a conocer que estaba curado de dicho cáncer. No obstante, más adelante, como reconoció la familia hace unos días, "volvieron a surgir algunos signos" y estuvo en tratamiento.







El pasado viernes se agravó su estado de salud a causa, como explicó Álvaro Vázquez el fin de semana, de una "trombosis aguda del miembro inferior izquierdo".







En 2005, Vázquez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay al ganar las elecciones de 2004 como candidato del Frente Amplio, victoria que repitió en 2014.