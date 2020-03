El coronavirus es más mortal que la gripe, pero puede ser contenido: jefe de la OMS

“Para resumir, Covid-19 se propaga de manera menos eficiente que la gripe", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Por: Reuters 02:50 PM / 03/03/2020

Alrededor de un 3,4% de los casos confirmados del coronavirus Covid-19 han terminado en muerte, muy por encima de la tasa de fallecimientos de la gripe estacional, pero la enfermedad puede ser contenida, dijo el martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Para resumir, Covid-19 se propaga de manera menos eficiente que la gripe, la transmisión no parece ser impulsada por personas que no están enfermas, causa enfermedades más graves que la gripe, todavía no hay vacunas o terapia, y puede ser contenido”, expresó Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa en Ginebra.

Tedros sostuvo que habló con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, sobre los Juegos de Tokio. “Creo que decidir ahora sería demasiado temprano, sería bueno monitorizar la situación”, señaló.

Aumentan los casos en Italia

El nuevo coronavirus ha causado la muerte de 79 personas en Italia, 27 más en las últimas veinticuatro horas, según el balance oficial presentado este martes por la Protección Civil.

En total 2.502 personas se han contagiado con el coronavirus en Italia, tercer país más afectado, después de China y Corea del Sur.

La mayoría de los decesos, 55, han sido registrados en Lombardía (región de Milán), precisó el jefe de Protección Civil Angelo Borrelli.

Las edades de los fallecidos "oscilan entre 55 y 101 años", aunque la mayoría tenían más de 70 años, eran octogenarios y nonagenarios "con otras patologías", precisó Borrelli.