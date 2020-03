El canciller dominicano contrajo coronavirus

El ministro Vargas, de 69 años, se hizo las pruebas después de que su hijo Miguel Paul diera positivo el viernes.

Por: EFE 10:52 AM / 22/03/2020

El canciller dominicano, Miguel Vargas, anunció este domingo 22-Mque ha dado positivo por coronavirus, aunque de momento no presenta los síntomas de la enfermedad.



"Hoy recibí los resultados de la prueba para el Covid-19, y he salido positivo, aún no presento síntomas. Exhorto a los dominicanos a seguir las instrucciones de salud y el protocolo establecido, con Dios saldremos adelante", dijo Vargas en su cuenta de Twitter oficial.



El ministro Vargas, de 69 años, se hizo las pruebas después de que su hijo Miguel Paul diera positivo el viernes en una prueba de coronavirus.



El hijo del canciller se contagió en una boda celebrada en Punta Cana el pasado 14 de marzo, en la que se infectaron numerosos asistentes, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública.



Los otros dos hijos de Vargas, Alberto y Alan, dieron negativo en la prueba del coronavirus.



En total, se han registrado 112 contagios en República Dominicana y tres fallecidos, según el último boletín publicado por el Ministerio de Salud Pública el sábado.



Actualmente, 52 pacientes se encuentran hospitalizados con el Covid-19, mientras que otros 57 están en aislamiento domiciliario en el país, según el boletín.



República Dominicana está en estado de emergencia desde el pasado jueves, el Gobierno ha decretado el cierre de fronteras y ha clausurado los comercios no esenciales y ha vetado la celebración de actividades culturales o deportivas para tratar de frenar el aumento de los contagios.



El Gobierno dominicano informó este sábado de que el país cuenta con cerca de 450 camas destinadas al aislamiento de pacientes con Covid-19 y trabaja para ampliar este número hasta entre 600 u 800 en total.