El Vaticano se une a grandes empresas para impulsar un capitalismo moral

Forman parte de esta iniciativa corporaciones como Masted Card, Visa y Bank Of America; entre otras.

Por: EFE 12:37 PM / 08/12/2020

El papa Francisco y un grupo de directivos de grandes empresas se han unido en el Consejo para un Capitalismo Inclusivo con el Vaticano para responder al desafío del sumo Pontífice de unir los imperativos morales y el capitalismo y hacer un sistema económico más justo.



"El consejo invita a empresas de todos los tamaños a aprovechar el potencial del sector privado para construir una base económica más justa, inclusiva y sostenible para el mundo", señaló este martes 8-D un comunicado de esta organización con ocasión de su lanzamiento.





El Consejo está integrado por cerca de una treintena de altos ejecutivos, llamados los Guardianes del Capitalismo Inclusivo, que representan a empresas con más de 2.000 millones de dólares de capitalización y que emplean a 200 millones de trabajadores en 163 países, señala el comunicado.



El grupo se reunirá anualmente con el papa Francisco y con el cardenal Peter Turkson, quien dirige el Dicasterio (ministerio) del Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.

"Transformar el capitalismo"



La iniciativa "significa la urgencia de unir los imperativos morales y del mercado para transformar el capitalismo en una fuerza poderosa para el bien de la humanidad", se añade.



"Se necesita urgentemente un sistema económico que sea justo, digno de confianza y capaz de abordar los desafíos más profundos que enfrenta la humanidad y nuestro planeta. Ustedes han aceptado el desafío buscando formas de hacer que el capitalismo se convierta en un instrumento más inclusivo para el bienestar humano integral", dijo el papa a los Guardianes, según el comunicado.



El texto asegura que sus miembros "ya se han comprometido con cientos de acciones mensurables" y que "asumirán compromisos continuos para continuar impulsando el capitalismo inclusivo".



"El capitalismo ha creado una enorme prosperidad global, pero también ha dejado atrás a demasiadas personas, ha llevado a la degradación de nuestro planeta y la sociedad no tiene mucha confianza", afirmó Lynn Forester de Rothschild, fundadora del Consejo y socia gerente de Inclusive Capital.



Otros de los lideres económicos son Ajay Banga de Mastercard, Brian Moyniham, de Bank of America, Alex Gorsky, de Johnson and Johnson, Oliver Bate, de Allianz SE, William Lauder de Estee Lauder, o el director ejecutivo de Visa, Alfred Kelly, entre otros, y también forma parte de los Guardianes Ángel Gurría, secretario general de la Ocde.



A lo largo de su mandato, el papa Francisco ha pedido en numerosas ocasiones que economía adopte un enfoque ético y que se ponga a la persona en el centro de la economía, y ha fustigado el capitalismo salvaje responsable de las desigualdades y de destrozar el planeta con el cambio climático.